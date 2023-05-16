Обломки российских ракет разлетелись по улицам Киева: что делать в случае обнаружения металлолома

После массированного ракетного удара врага по Киеву 16 мая, в том числе и ракетами "Кинжал", жители столицы публикуют в социальных сетях фото остатков ракет, находящихся в разных районах столицы. Так, например, в Оболонском районе остатки боеприпаса были замечены рядом с жилым домом. Еще один такой лежал прямо посреди зеленой зоны в городе.

В Киевской городской военной администрации сайту ТСН.ua рассказали, что ночная комплексная атака на Киев была достаточно мощной.

"Было сбито много ракет. Учитывая количество вражеских воздушных объектов и большой радиус боевой работы средств противовоздушной обороны, разлет обломков над территорией города имеет большой масштаб. Все обломки систематически убираются с улиц соответствующими службами. Если вы увидели на улицах обломки или часть ракеты, беспилотного летательного аппарата и т.п. – не подходите, не контактируйте с предметами. Немедленно вызывайте полицию", – советуют в КГВА.

Украинцы тем временем шутят: "Так идешь себе по улице, а миллион долларов лежит, отправить бы назад".

Остатки боеприпасов находят и в разных районах Киева.

Массированный ракетный обстрел Киева: что известно

Вечером 16 мая Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Киева. В частности, по столице россиян запустили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Все они были сбиты украинским ПВО.

Однако пали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе. Там произошел пожар в нежилом помещении, вспыхнули несколько автомобилей.

В остальных районах обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

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