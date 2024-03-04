Обломки вместо уютных дворов: как село под Херсоном пережило очередную атаку россиян

Накануне весь вечер и ночь враг бил по прибрежным населенным пунктам, Херсону и пригородам. Повреждены 9 многоэтажек, частные дома, учебные заведения и объект критической инфраструктуры. Одно из пострадавших сел — Зеленовка.

Корреспондентка ТСН Елена Ванина рассказала о последствиях российской атаки.

Зеленовка приходит в себя после вражеского обстрела. Село недалеко от Херсона — еще вчера здесь стояли уютные дома, убранные дворы, жители готовили для посадки огороды. Но сейчас здесь все засыпано кирпичом и обломками.

Куда ни кинь глазом — дома с разбитыми окнами. Внутри – разбитые стекла, камни и глина, в комнатах попадали потолки.

Обстрел села Зеленовка в Херсонской области

Хозяйка этого дома рассказывает, как с внуками после работы на огороде только зашли в дом и начался обстрел: "Садили лук. Дети, у нас внучок маленький, 4 года и 17. Мы были все там. Я пришла в дом, посмотрела на время, было пол пятого. И через минут 10-15 это все произошло".

Обстрел села Зеленовка в Херсонской области

Обстрел села Зеленовка в Херсонской области

Ее соседка показывает свой разрушенный двор: "Все повреждено. Здесь тоже ничего нет, здесь подняло и спустило, проводку порвало. Вот, пожалуйста, — не упало, на шкафах держится".

Россияне били по селу очень плотно, говорит сосед: "Сначала в поле бахнуло, потом газовую трубу перебило, вон туда попало. Потом 11 было прилетов, все через меня шло, и вот через меня прилет был. Сарай, голубятня, бочка с зерном, разбитый дом".

Обстрел села Зеленовка в Херсонской области

Несмотря на большую трощу, разбросанный взрывом кирпич во дворах уже аккуратно сложен. Люди пытаются все как можно быстрее убрать. Однако, большинство домов нуждаются в капитальном ремонте, или восстановлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дома больше непригодны для жизни! Вражеская арта достает до все новых территорий!

Напомним, оккупационная армия России утром 3 марта ударила по Корабельному району Херсона. Россияне обстреляли город с временно оккупированного левого берега. По состоянию на данный момент известно по крайней мере пять прямых попаданий в жилые дома, но информации о жертвах и раненых нет.

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