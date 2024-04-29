Обломок от снаряда застрял в сердце: военному в Киеве провели уникальную операцию

В столичном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова провели уникальную операцию по извлечению смертельного металла из сердца военного морпиха. Боец получил многочисленные ранения от сброса с российского дрона вблизи Крынков на Херсонщине. Один из обломков попал в сердце и застрял между аортой и легочной артерией. В любой момент обломок размером с малую горошину мог вызвать фатальное кровотечение, поэтому бойца оперативно доставили в столицу, чтобы изъять обломок из сердца военного.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Морпих получил тяжелое ранение в Херсонской области

38-летний морпех Богдан вспоминает, что ранение получил на Херсонщине - вблизи Крынков на левом берегу Днепра.

"Там тяжелая ситуация, я не буду всего рассказывать - ребята держатся, но там тяжело", - говорит военный.

Он единственный из его группы, кто не успел спрятаться от российского дрона-камикадзе.

"Очень близко упало метра полтора от меня упало обломки разлетелись", - говорит Богдан.

Богдан

Из-за ранения у Богдана остановилось сердце. Побратимы его реанимировали, несмотря на то, что кружили дроны оккупантов вокруг. Очнулся уже в Одессе, после первой операции.

"У него было ранение желудочка сердца, там ему ушивали", - говорит врач-кардиолог Наталья Верич.

Обломок в сердце представлял угрозу для жизни военного

Но там не решились двигать обломок размером в 5 мм, который застрял в сердце. Так что Богдана перевезли в Киев и несколько недель готовили к более сложной операции.

"Обломок находился между легочной артерией и аортой, он не очень большой - до 5 6 мм. Но есть угроза того, что он может повредить стенку легочной артерии, что может привести к фатальному кровотечению", говорит академик, профессор и директор Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им.

Василий Лазоришинец.

Медики говорят – медлить было нельзя, если обломок начнет перемещаться в теле бойца, его труднее будет доставать.

Операции военным проводят с начала войны

Уникальные операции медики института Амосова проводят с начала войны в Украине, с 2014 года. Большинство из обломков удалось изъять с помощью специального магнита и почти во всех случаях без остановки сердца. Такая филигранная работа требует подготовки. Несмотря на то, что времени на нее у медиков нет.

Тактика действий для команды кардиохирургов нужна, чтобы каждый из них знал, к чему готовиться в случае, если что-то пойдет не по плану. В некоторых случаях военным вообще не удаляют обломки из сердца, потому что они не представляют угрозы для жизни пациентов. Но за последнее время, говорят врачи, почти все пациенты имеют показания к удалению.

Во время операции Богдана перевели на искусственное кровообращение, чтобы иметь возможность изъять опасный металл из сердца. Операция на сердце военного длится около часа.

В сотрудничестве с военными госпиталями медики совершенствуют магниты и делают их меньше, чтобы не разрезать грудную клетку полностью. В планах - доставать опасные обломки из сердца через сосуды, чтобы забрать оттуда лишнее.

"С начала боевых действий в больнице выполнено более 2 тыс операций военным, из них более 110 операций это - пациенты, которые с боевой травмой сердца которым на поле боя оказывают первичную помощь и после этого направляют в наш институт", - говорит директор Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им.

57-летний военный рассказал об операции

В больнице ТСН познакомилась с 57-летним Вячеславом. У него тоже извлекли обломок из сердца. Он воюет с начала полутономасштабного вторжения и ранения получил так же как и Богдан – на Херсонщине и из-за сброса вражеского дрона.

Вячеслав приходит в себя после операции, пытается ходить

Богдан будет проходить реабилитацию около 2 лет

Операция, несмотря на осложнения во время оперативного вмешательства, прошла успешно. Впереди у Богдана длилась реабилитация – из-за ранения левой ноги она продлится дольше, чем у Вячеслава – около двух лет.

Но оба военных переживают не за себя, а за своих собратьев, которые держат оборону вблизи Кринок.

Морпих Богдан

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Напомним, защитнику Украины провели уникальную операцию по удалению опухоли из сердца.

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