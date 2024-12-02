"Обломок прилетел прямо в сердце": очевидцы рассказали жуткие подробности ракетного удара по Днепропетровщине

18 раненых в результате ракетной атаки по Царичанке на Днепропетровщине до сих пор остаются в больницах. Среди них – 11-летний мальчик, он в среднем состоянии. А вот состояние семи раненых взрослых остается тяжелым. Россияне ударили по поселку в субботу вечером. Четыре человека погибли, еще 25 пострадали.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Без крыши и без уцелевшего дома — двухэтажку в Царичанке сокрушило взрывом. На руинах собственного дома Владимир разбирает разбитое имущество. Но больше всего ожидает известия из больницы – его жена Людмила в реанимации.

"Там в той комнате за компьютером сидела. А я в зале. Смотрел телевизор. А потом в ванную пошел и оно выстрелило. Взрыв. Меня отвело, а ее ранило", — вспоминает Владимир.

Как спасла обоих детей, Любовь до сих пор не может объяснить. Как будто чувствовала, что им нельзя в этот вечер оставаться дома.

Последствия обстрела Царичанки в Днепропетровской области

"Просто по делам поехали, ребенка взяли старшего с собой. Он не хотел. Мы его уговаривали. А меньший — он пошел к другу в соседний дом. Там они не очень пострадали, бегом в подвал. Очень испугались дети. Они сейчас даже не могут разговаривать", — говорит женщина.

Ее дом, в котором при взрыве случайно никого не было, прошит обломками.

Ракетой по поселку россияне ударили в субботу вечером. Вспыхнули пожары.

"Проезжали по дороге. Поврежден автомобиль. Тяжелые пострадавшие и погибшие из этого автомобиля. Из дома, к счастью, погибших нет", — говорит Вячеслав Мамонов, начальник Днепровского РВА.

Еще одна погибшая женщина из находившегося на улице частного сектора рассказывают очевидцы.

"Обломок прямо в сердце", — говорят люди.

Из-за этого удара более двадцати пострадавших. Среди них – 11-летний ребенок. Жизнь мальчика с черепно-мозговой травмой вне опасности. А вот большинство взрослых получили тяжелые травмы.

Люди, проживающие здесь, пока разъехались по родственникам. Можно ли восстановить разбитый дом, должна установить специальная комиссия.

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