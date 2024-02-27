Обложил матерными словами: журналисты получили записи скандальных заявлений экс-нардепа о Залужном и обворовывании ВСУ (видео)

Он годами обворовывал Украину, а напоследок обидел Валерия Залужного и обложил матом Вооруженные силы, в которых, вероятно, тоже успел украсть оружия на миллионы. Это история о бывшем нардепе Сергее Пашинском. Правоохранители смогли "накрыть" схему, которая годами высасывала из Украины государственные средства.

Все подробности нового громкого скандала рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Новый скандал на миллиард

Годами обворовывал Украину, а теперь клянется, что руки чистые, ничего не брали, а все — основание, хорошо спланированное, мол, российскими спецслужбами. Это история об очередном народном избраннике, который годами притворялся верным Украине, а на ничку вероятно обворовывал государство на миллионы, нет-нет, на миллиард. И это только то, что сейчас известно. Речь идет об экснардепе, в прошлом — исполняющем обязанности главы Администрации президента Украины и руководителя одного из комитетов Верховной Рады Украины Сергея Пашинского.

26 февраля его отправили в СИЗО, но уже 27 экснардеп вышел под залог в 272 миллиона гривен, почему пашинский очень рад о чем написал в своем фейсбуке и подчеркнул, будет бороться за правду и дальше.

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Расследование длится годами

Ну а теперь переходим к подробностям. Само дело касается событий еще 10-летней давности. В частности, арестованного горючего, принадлежавшего олигарху с орбиты Януковичей — Сергею Курченко — это знаменитый предатель, после революции Достоинства бежавший в Россию. Сейчас же Сергей Пашинский подозревается в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, что собственно и нанесло государству ущерб почти на миллиард гривен. Напомним, что подозрение экснардепа и его бизнес-партнеру объявили 12 февраля. А пришли к ним сразу и НАБУ, и САП, и СБУ. Там и рассказали подробности намудренной схемы, действовавшей годами.

Пашинский на самом деле "Робин Гуд"?

Но у Пашинского своя версия: он — «Робин Гуд», воровал топливо компании «Роснефть», извините, «конфисковывал», чтобы потом передать его на ВСУ, поэтому именно поэтому экснардеп все обвинения в свой адрес отвергает. И неважно, что этим топливом на самом деле в интересах россиян торговал предатель олигарх Сергей Курченко, и есть очень интересные записанные разговоры.

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Правда, Пашинский забыл уточнить, что его "робингудство" — разве его воображение, потому что, угадайте, что на самом деле произошло с этим топливом? Топливо, которое и так принадлежало государству, члены схемы умудрились Минобороны продать, и таким образом кладут себе в карман еще тройку миллиона.

Перехваченные разговоры

Расследование этого дела, говорят в НАБУ, началось еще в 2015 году, и когда суд наложил арест на счета подконтрольных компаний бизнесмена, участника схемы, Пашинского знатно понесло.

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А еще тот не учел, что записано разговоров куда больше и даже зафиксировано признание его "бизнес-партнеров", что ко всем этим хищениям причастен именно Пашинский, этот интересный разговор перехватили уже в 2023 году.

Почему все так долго тянется?

В НАБУ говорят, МВД начало расследование этого дела в 2015 году по заявлению тогдашнего народного депутата Егора Соболева, но в течение четырех лет чиновнику удавалось следствие спускать на тормозах, а часть доказательств скрыть. В 2019 году дело передают в НАБУ, но забывают передать часть материалов этого дела. Чтобы восстановить все данные НАБУ, пришлось работать над этим 3 года. В течение 2022-2023 годов проводится ряд новых следственных действий и экспертиз, по результатам которых и удалось установить, что ущерб государству нанесен почти миллиард. И когда причастные к преступлению узнали, что дело сдвигается с места, те не оставляли надежд выйти "сухими из воды". О чем свидетельствуют и перехваченные разговоры уже в 2024 году.

Кроме того, Пашинский, регулярно волновался, что свидетели говорят на допросах и так сказать, "наставлял на путь истинный".

Заявления Пашинского

У НАБУ перехватили и разговор, в котором пашинский обещает разнести бюро в медийном пространстве. Более того, накануне ареста и почетного места на скамье подсудимых Пашинский решил поговорить с журналистами и рассказать "всю правду". Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

“Какие причины случившегося? Их две. Первая – медийно-публичная, почему мне выдвинули это фейковое подозрение. И есть настоящая, на мой взгляд, причина, о которой я готов говорить и открыто доказывать всем: суду, обществу, всем. Относительно обвинений НАБУ, которые я вчера получил в виде подозрения, они абсолютно безосновательны. К сожалению, я не сомневаюсь, что меня попытаются упрятать в тюрьму. Что ж, я готов. На суде свою позицию расписания, докажу. По фабуле в двух словах. После побега Януковича мы получили на руки полностью разграбленное государство. Я тогда был исполняющим обязанности главы Администрации Вы помните то время. Только завершился Майдан; полиции – тогда еще милиции – фактически не было, мы создавали с нуля; параллельно – аннексия Крыма, сепаратистские движения. Я каждый день жил тогда, как в аду. Меньше с тем… Сейчас мне предъявляют, что я тогда задумал какую-нибудь сделку… Серьезно? Я долго вообще не знал о существовании этого "топлива Курченко"! Но моя позиция как народного депутата, как политика всегда была одинаковой – спецконфискация всех активов Януковича! Я сам являлся автором этого закона. Свою позицию в десятки раз публично обосновывал. Ясно, что за эту мою позицию, за Майдан у меня немало врагов. Не только за пределами Украины, но и внутри. И медийные кампании против меня – это миллионы и миллионы долларов. Я тоже знаю это. Как знаю и заказчиков этих кампаний.

Все это основание?

Одна из версий бывшего нардепа – его подставили за длинный язык. Теперь объясняем: до сих пор Пашинский был главой Ассоциации оборонных предприятий, так вот, он тоже был причастен к закупке необходимого оружия для ВСУ, поэтому считает, что подозрение в деле десятилетней давности ему объявили, потому что именно он обнаружил и заявил о завышении цен на шести контрактах в размере 240 млн евро при закупке оружия. По словам Пашинского, в начале полномасштабного вторжения в него обратилось руководство государства с просьбой наладить поставки боеприпасов.

“С начала полномасштабного вторжения я не сидел в стороне – ни до, ни в первый день. Я делал очень все, что мог сделать, это всем понятно. Но параллельно мне обратилось руководство государства с просьбой наладить поставки боеприпасов. Это был разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым — у него в кабинете. При присутствии тогдашнего главы Минобороны Алексея Резникова. Дополнительные детали раскрывать, я считаю, неуместно. …Но хочу добавить. Мне доподлинно известно, что уже с 2022 года на одни и те же виды боеприпасов началось завышение цен. Доходило почти до вдвое более высокой цены. И это не только лишь коррупция. Это увеличивает цены на рынке. Это ведет к ущербу государственному бюджету на сотни миллионов евро. Конечно, я все, что мог, делал, чтобы наладить поставки боеприпасов. Работал и с Минобороны”.

Он продолжил и отметил, что благодаря общественной огласке ситуация значительно улучшилась в начале 2023 года.

К сожалению, уже в середине 2022 года начались злоупотребления в закупке боеприпасов, о чем подробно писали издания Украинская правда и Цензор.Net. Благодаря общественной огласке ситуация значительно улучшилась в начале 2023 года. Общество начало смотреть, анализировать цены, были журналистские расследования и т.д. Но мне точно известно, что в конце лета 2023 года в России организовали целую спецоперацию блокирования поставок боеприпасов в Украину. Где-то в конце октября — начале ноября начался новый этап заключения договоров и новый этап завышения цены в полтора-два раза. Как понимаю, бюджет настолько мал (потому что американских денег нет, европейских нет и наших денег тоже нет), что появилась целая концепция у людей, которые за этим стоят, чтобы завысить цену на шести контрактах на 240 миллионов евро. Это конкретная сумма. Я понимал, что если это произойдет, не будет ни этих боеприпасов, ни этих денег. Именно поэтому — и это грустно говорить — дело против меня было инициировано после того, как я неоднократно общался с руководством и детективами НАБУ именно по вопросу предотвращения коррупции”.

Экснардеп облил грязью украинских военных

Словом, я не я и дом не мой. В общем, сейчас свои подозрения по этому делу получили уже шесть человек: это собственно Пашинский, предприниматель-соорганизатор схемы; эксдиректор государственного предприятия; экс-заместитель директора государственного предприятия; менеджер государственного и руководитель частного общества. Но на самом деле причастных может быть больше и даже имена еще нескольких чиновников мы сможем услышать вскоре, ведь следствие продолжается.

Но стоило копнуть глубже, как вылезло еще несколько интересное. Осторожно, от просмотра следующего видео, ненависть к Пашинскому у вас может умножиться, потому что оказалось, что божился "Робин Гуд", который передавал топливо на ВСУ, знатно обложил всех ребят матом. Эту запись журналистам предоставили источники в правоохранительных органах, это очередные перехваченные разговоры Сергея Пашинского с его ближайшим окружением. Здесь весь букет о том, что и о ком думает Пашинский и как ему все мало и мало денег. Также он высказался об украинском народе и Залужном.

…Виєбу Залужного, Білецький - чмо, "Азов" йде на хуй, а український народ - ебаний."



Пашинський, чи готовий тепер відповідати за базар? pic.twitter.com/E0KDxtx7RJ — Сергей Александров (@Aleksandrov1S) February 26, 2024

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Еб*ний украинский народ” и угрозы Залужному! СКАНДАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ ЭКСНАРДЕПА об обворовывании ВСУ!

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