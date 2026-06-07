«Обманули»: пленный оккупант рассказал, как россиян бросают на смерть под Покровском

Русский пленный / © ТСН

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Силы обороны Украины в мае вдвое увеличили количество поражений российских целей на расстоянии более 50 километров от линии фронта. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Кроме того, украинские военные ежедневно уничтожают в среднем более тысячи российских оккупантов, что превышает темпы пополнения российской армии новыми контрактниками.

Враг уже не решается на массированные штурмы с применением бронетехники. Вместо этого россияне пытаются продвигаться вперед малыми пехотными группами, которые часто попадают в засады украинских защитников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

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На Покровском направлении оборону держат, в частности, бойцы полка «Скала». Несмотря на то, что многие из них находятся на фронте менее полугода, военные уже регулярно берут в плен российских оккупантов.

В частности, бойцы с позывными «Веселый» и «Неруский» захватили в плен российского военного, который нагло занял блиндаж всего в 100 метрах от украинских позиций.

«Нам сказали, надо закрепиться на позиции, там нет никого. Просто посидеть, ручкой помахать, нас заменят, и мы пойдем обратно. Получилось совсем все не так. Обманули», — рассказал пленный россиянин.

Украинские военные признаются, что такая дерзость их удивила. Они взяли гранаты, термобарический заряд и отправились к оккупанту «в гости».

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Пленный рассказал, что был готов отстреливаться до последнего патрона, поскольку больше всего боялся попасть в плен из-за российской пропаганды. Теперь он говорит, что не очень хочет на обмен, ведь понимает: после возвращения его снова отправят штурмовать украинские позиции.

Какова ситуация на Покровском направлении

Бойцы отдельного штурмового полка «Скала» специально обучены захватывать вражеские позиции. Командиры на пунктах управления постоянно координируют работу дронов, разведки и ударных средств.

© ТСН

При этом именно Покровское направление остается одним из немногих участков фронта, где россияне еще пытаются наступать. На других направлениях оккупанты все чаще переходят к обороне.

«Здесь есть элитные подразделения, и штурмовые подразделения, которые здесь называют „Зет“, и десантные войска, так что силы серьезные, но противник сейчас отказался от механизированных наступлений, он действует малыми группами, вплоть до 1 военнослужащего, но отправляя их в один конец, он не обеспечивает их ни едой, ни водой… Мы берем в плен российских военнослужащих, которые рассказывают об этом», — рассказал подполковник Денис Грабченко, начальник штаба, заместитель командира полка «Скала».

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История 18-летнего российского пленного

Среди пленных, которых захватили бойцы «Скалы», особое внимание привлекает Даниил Лашко. Ему только исполнилось 18 лет. Контракт с российской армией он подписал еще в 11 классе ради обещанных 3,5 миллиона рублей.

По его словам, он провоевал всего 13 дней, не проходил никакой подготовки и так и не получил обещанных денег.

«Там оказался ваш блиндаж, напарник начал туда бросать гранаты, оттуда начали стрелять. Я упал и начал кричать „помогите“, в конце концов на помощь мне пришли „Дельфин“ и „Нет“ — это ваши ребята, то есть те, кого ты хотел убить», — рассказал пленный.

После ранения он попал в украинский плен и теперь надеется на возвращение домой.

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«Мама, ко мне здесь хорошо относятся, кормят, у меня все хорошо, скоро, ну или не скоро, я вернусь домой, никакой войны. И всем говорю, не идите воевать сюда. Это не ваша земля. Слава Украине!», — сказал он во время разговора с матерью.

Фронт меняется

На фронте, кажется, все как всегда, но на самом деле он изменился. Бойцы стали какие-то более уверенные, командиры говорят, что этого врага можно и нужно бить. На передовой бойцы сооружают для себя такие укрытия, что становится понятно: отступать отсюда они точно не собираются.

В обустроенном глубоко под землей укрытии у них есть даже столовая с телевидением и полноценным магазином, в котором карточкой можно купить все — от кепки до тактических часов.

Здесь, под землей, бойцы соорудили даже не часовню, а маленькую церковь, где можно не только помолиться, но и поставить свечку за погибших и за здоровье раненых.

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…От Павлограда до фронта не так уж и далеко, и этот город тоже меняется. Его постоянно обстреливает враг, но коммунальные службы высаживают цветы, убирают, ремонтируют дороги.

На обочине корреспондент ТСН встретил 11-летнего парня с флагом и в кепке, на которой написано: «Язык — это тоже оружие». Он назвался Андреем.

У Андрея на фронте — отец, а он здесь, в тылу — помогает, как может.

Каждый боец, который едет в сторону фронта через Павлоград, вспоминает своих детей и понимает, ради кого он воюет.

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Напомним, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, весенняя наступательная кампания российских войск оказалась провальной, а май стал особенно неудачным месяцем для захватчиков.

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