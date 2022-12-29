Обмен Медведчука: Ермак рассказал подробности и кто о нем договаривался

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что об обмене кума Путина Виктора Медведчука договаривалась украинская разведка. Это согласовал президент Зеленский.

Об этом Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Обмен Медведчука решался на уровне разведок. Единственный канал общения сегодня – это на уровне разведки. Добро на обмен давал Зеленский. Все, что касается обмена – здесь Буданов контактирует с президентом. Я знаю, что происходит и так далее. Мы вернули 215 человек и я думаю, что мы не продешевили", — сказал глава Офиса президента.

Ермак рассказал, что после задержания не общался с Медведчуком. С предателем говорила СБУ, которой он сообщил все, что требовалось.

Обмен Медведчука: что известно

21 сентября прошел обмен пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, Медведчук был причастен к подготовке полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Медведчук имел определенное влияние во время подготовки к активной фазе, которая началась 24 февраля. До подготовки авжеж имел. В том числе через него проходили средства, которые должны оплачивать людей, которые были бы гауляйтерами. Из-за него были попытки финансирования определенного, как верила Россия, движения сопротивления внутри Украины. Как показала практика, эти средства просто разворованы", — сказал глава военной разведки.

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