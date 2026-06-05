Обмен пленными 5 июня: как Украина встречала освобожденных из плена героев

Обмен пленными 5 июня / © Владимир Зеленский

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В эту пятницу, 5 июня, в рамках обмена пленными Украина вернула домой еще 186 своих граждан, которых удалось вырвать из российской неволи. Некоторые из этих людей находились во вражеских тюрьмах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Всего с начала полномасштабной войны благодаря усилиям переговорщиков было уволено уже 9445 украинцев.

О самых светлых мгновениях встречи уволенных украинцев и их первых эмоциях на родной земле говорится в сюжете ТСН для телемарафона «Единые новости».

Долгожданная встреча и первые звонки

Среди уволенных на этот раз — 185 военных и один гражданский. Самому младшему из возвращенных исполнилось 26 лет, а самому старшему — 62 года. Подавляющее большинство из них солдаты и сержанты, однако удалось вернуть и двух офицеров.

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На родной земле бывших пленников встречали с украинскими флагами и флагами их родных бригад. Многие из них сразу просили телефон, чтобы впервые за долгие месяцы или даже годы услышать голоса своих родных людей.

Истории несокрушимости и верности

Каждый из возвращенных имеет свою историю борьбы и выживания в сверхсложных условиях. Военный Максим, проведший в неволе два с половиной года, прямо на границе получил фотографию своего маленького сына. Муж видел ребенка еще пятимесячным младенцем, а вернулся как раз накануне его третьего дня рождения.

Другой защитник, Игорь из 43-й бригады, вышел из автобуса завернутым исключительно в украинский флаг. Он принципиально отказался одевать русскую одежду, желая прикасаться только к родному флагу. В то же время, во время разговора со съемочной группой ТСН морской пехотинец Александр Сауленко рассказал, что целый год провел в камере с их коллегой Дмитрием Хилюком, и передал ему искренние поздравления.

Герои Мариуполя и постоянная поддержка

В этот раз домой вернулись 130 представителей Вооруженных сил и 55 служащих Министерства внутренних дел. Наибольшую группу уволенных составляют 102 защитника Мариуполя. Среди них даже непосредственный участник легендарной вертолетной спецоперации «Авиапрорыв» в заблокированный город.

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Военный Вадим Петлюшенко находился во вражеском плену более четырех лет после приказа о выходе из «Азовстали». Он прошел через страшные застенки Оленевки, Горловки и Алтайского края, но не потерял веры в Украину. Освобожденные защитники доказали, что прекрасно помнят слова государственного гимна, громко спев сразу после обмена.

Народная встреча на пути домой

По дороге от границы колонну с освобожденными героями традиционно встречали неравнодушные украинцы. Местные жители сел на Черниговщине массово выходили на улицы, несмотря на любую погоду, чтобы поздравить колонну автобусов и скорых. Женщины и дети радостно махали флагами, восклицая слова безграничной благодарности.

Некоторые из местных жителей имеют свою болезненную историю ожидания родных с фронта или русского плена. Местная жительница Людмила Николаевна уже дождалась сына и зятя из неволи, а теперь выходит встречать других защитников. Все эти люди объединены всеобщей верой и надеждой обязательно увидеть каждого украинского героя дома.

Напомним, в пятницу, 5 июня, в Украину удалось вернуть пятерых граждан, депортированных Россией с оккупированных территорий. Среди них — 74-летняя женщина в тяжелом состоянии, которая передвигается на колесном кресле и нуждается в постоянном уходе.

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