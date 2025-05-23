Обмен пленными: как это происходило и почему возникают трудности

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

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Между Украиной и РФ состоялся новый обмен военнопленными. Сегодня из российских тюрем вернуло 390 человек. Ожидается, что обмен продолжится.

ТСН решила вспомнить, как происходили переговоры и обмены во время полномасштабной войны. За предыдущие 64 обмена Украине удалось освободить 4757 человек, говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Первый обмен пленными в полномасштабной войне России против Украины произошел ровно через месяц после ее начала. 24 марта 2022 домой вернулись 10 военных и 19 гражданских моряков. За более чем три года российской агрессии провести уже удалось 64 обмена. И это едва ли не впервые в истории войн, когда обмены происходят не после окончания войны, а во время боевых действий.

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Первые полгода полномасштабной войны сторонам удалось провести с десяток обменов. И каждый из них считается и является бесценным — и когда меняли по несколько человек, и когда — до нескольких сотен. Ведь каким бы ни был обмен по количеству, ему предшествует огромная работа

Большой радостью было, когда Украина вернула 215 военных и гражданских. Среди них 103 бойца из Азовстали — их обменяли на границе на Черниговщине. А в Турцию из российского «Лефортово» отправили пятерых командиров гарнизона Мариуполь. Еще 10 иностранцев, которые защищали Украину и попали в плен — тогда из российских тюрем доставили в Саудовскую Аравию. За это Москве отдали кума Путина Медведчука и еще 55 их «заблудившихся».

А уже меньше, чем через месяц, произошел так называемый большой женский обмен. Домой вернулись 108 украинок — военных и гражданских.

С конца 2022 года и до половины 2023 года ежемесячно примерно по сотне наших украинским переговорщикам удавалось вытаскивать из российских тюрем. Но быстро стало понятно, что Кремль категорически не хочет отдавать именно защитников «Азовстали». В основном — азовцев и морпехов. Их за это время россияне отдали только раз — в мае 2023 года.

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А в августе 2023 года россияне вообще заблокировали процесс обмена. И так продолжалось вплоть до января 2024 года. Тогда, с помощью страны-посредницы, которой выступили Объединенные Арабские Эмираты, обмен состоялся на праздники. Вернуть на Родину удалось 230 украинцев.

Еще два обмена зимой прошлого года, в которых домой вернулись три сотни освобожденных, и россияне вновь приостанавливают процесс. Кремль манипулирует и обвиняет Украину в якобы нежелании вести переговоры. Все это продолжается в течение весны, но в последний день мая 2024 года обмен таки проводят.

Радикально ситуация с переговорами меняется в конце лета прошлого года, когда Украина начинает операцию на Курщине. И чуть ли не сразу наши Силы обороны берут в плен сотни россиян, в частности, пограничников и срочников. Часть из них в украинском плену пробыли чуть больше недели — их обменяли в день Независимости Украины. За них Кремль отдает тоже срочников, в частности, с «Азовстали» и Чернобыльской АЭС — это те, кто в российских тюрьмах сидел с весны 2022 года.

Два обмена подряд — в сентябре. Страна-агрессор за пленных на Курщине отдает Украине и гражданских женщин, которых схватила в оккупации на юге, и «азовцев» и морпехов, защищавших Мариуполь.

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В октябре прошлого года самый неожиданный обмен, который показал, что украинской стороне удалось выйти на новый уровень переговоров. Ведь домой удалось вернуть морпехов и азовцев, защищавших Мариуполь, и которых не просто держали в российских тюрьмах, их еще и приговорили к пожизненным срокам за выдуманные преступления.

Далее — уже традиционный новогодний обмен. А с тех пор ежемесячно домой возвращаются наши. Сейчас же начался большой обмен — 1000 на 1000.

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