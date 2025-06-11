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Обмен пленными: как это происходит и почему не сообщают точное количество освобожденных защитников
Украина и Россия проводят обмен пленными, что известно об этом?
Накануне прошел второй этап большого обмена пленными, о котором было договорено на последней встрече в Стамбуле. Количество наших воинов, вернувшихся из плена, пока не называют. Оно будет объявлено через несколько дней, когда домой вернутся все.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.
Из плена домой возвращаются наши воины с тяжелыми ранениями. От границы их доставляют на скорых.
Белоснежную вышиванку Александра видно издалека. Это — его подарок. Из плена он возвращается в собственный день рождения.
Назарий и Алексей ждут помощи, чтобы выйти из скорой. Ребята — пленники Мариуполя, в плену провели по три года.
В понедельник состоялся первый этап — 66 обмена. Первый звонок уже свободного воина Дмитрия застал его маму и любимую прямо посреди улицы. Они невероятно счастливы, что сын и любимый уже в Украине.
«Дима, спасибо тебе и богу спасибо», — говорят женщины.
На этом, первом этапе, возвращали самых молодых пленников. Защитникам — до 25 лет. Амина — выглядит своего Ивана среди вернувшихся ребят, бежит к своему Иванченко. Ребята идут по тесному коридору, который образовали родственники пленных и пропавших без вести. Они здесь каждый раз, когда возвращаются наши. Чтобы узнать хоть какую-то информацию о своих родных.
«Сообщество родителей и родных пропавших без вести и пленных здесь очень крепкое. Сегодня здесь мы встретили маму парня, который вернулся домой в апреле, впрочем, сегодня она снова приехала сюда», — говорит журналистка ТСН.
Оля три месяца назад, узнав, что ее сын есть в списках, потеряла сознание от счастья. Рассказывает — ее боец сейчас на реабилитации, оправляется после плена. Она взамен с теми, кто когда-то поддерживал ее.
Оператор ТСН Андрей Романок ездит на обмены с портретом брата. Его Юра исчез прошлой осенью. Андрей ездит на обмены, чтобы показывать счастье других, и ждать собственного чуда.
Этот, шестьдесят шестой обмен продлится еще несколько дней: количество этапов, которые запланированы, не обнародуют, чтобы планы не сорвались. И чтобы как можно больше людей, живущих надеждой на возвращение родных почувствовали счастье встреч и объятий.
Что известно об обмене пленными
10 июня Украина вернула из плена еще одну группу наших военнослужащих- тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Точное количество освобожденных пока не разглашается.
9 июня состоялась первая часть большого обмена пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись молодые военнослужащие до 25 лет. Их количество также не уточнялось.
Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, почему Украина два дня не называет количество освобожденных из плена
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