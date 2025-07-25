Обмен пленными: Украина вернула последнего защитника острова Змеиный - как это происходило

Обмен пленными

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250 украинцев на этой неделе вернулись из российского плена. Это был 9 этап обмена по Стамбульским договоренностям. И по наблюдениям наших журналистов, именно в этом этапе было больше всего родных, которые лично встретили и смогли обнять тех, кого так долго ждали.

Об этом говорится в материале ТСН.

Возвращения из плена журналисты и родственники военных ждали более 10 часов. Люди ежеминутно заглядывали в телефоны — о том, что обмен состоялся, а родных освободили Координационный штаб должен сообщить «смс».



Родственники говорят, что как только получат сообщение — будут кричать от счастья. Освобожденные из плена украинцы возвращаются домой около 22:00.

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«Это один из самых эмоциональных обменов этого года — среди тех, кто дождался так много родных, друзей, знакомых, собратьев. Первыми заезжают три скорые помощи — у них тяжелобольные или раненые. Ребята в скорых удивлены встречей. После этого 5 больших автобусов заезжают во двор — мы десятки раз видели, как это бывает, но каждый раз волнуемся вместе с родными и вместе с ребятами. Освобожденные едва успевают выйти из дверей как попадают в объятия», — говорится в сюжете ТСН.

«Возвращаются наши защитники с разных направлений. Это — сержантский и рядовой состав, но есть несколько офицеров. Сегодня вернулся последний защитник острова Змеиный», — говорит представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Ребята — худые и истощенные, бледные и исхудавшие. Но у людей, которые одновременно плачут и смеются от счастья, на них большие планы — залюбить и откормить, чтобы наверстать упущенное за годы и месяцы разлуки.

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