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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
227
Время на прочтение
2 мин

Обмен пленными: Украина вернула последнего защитника острова Змеиный - как это происходило

Накануне состоялся очередной обмен пленными. Кого удалось вернуть домой?

Авторы публикации
Наталия Нагорная Нелли Ковальская
Обмен пленными

Обмен пленными

250 украинцев на этой неделе вернулись из российского плена. Это был 9 этап обмена по Стамбульским договоренностям. И по наблюдениям наших журналистов, именно в этом этапе было больше всего родных, которые лично встретили и смогли обнять тех, кого так долго ждали.

Об этом говорится в материале ТСН.

Возвращения из плена журналисты и родственники военных ждали более 10 часов. Люди ежеминутно заглядывали в телефоны — о том, что обмен состоялся, а родных освободили Координационный штаб должен сообщить «смс».

Родственники говорят, что как только получат сообщение — будут кричать от счастья. Освобожденные из плена украинцы возвращаются домой около 22:00.

«Это один из самых эмоциональных обменов этого года — среди тех, кто дождался так много родных, друзей, знакомых, собратьев. Первыми заезжают три скорые помощи — у них тяжелобольные или раненые. Ребята в скорых удивлены встречей. После этого 5 больших автобусов заезжают во двор — мы десятки раз видели, как это бывает, но каждый раз волнуемся вместе с родными и вместе с ребятами. Освобожденные едва успевают выйти из дверей как попадают в объятия», — говорится в сюжете ТСН.

«Возвращаются наши защитники с разных направлений. Это — сержантский и рядовой состав, но есть несколько офицеров. Сегодня вернулся последний защитник острова Змеиный», — говорит представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Ребята — худые и истощенные, бледные и исхудавшие. Но у людей, которые одновременно плачут и смеются от счастья, на них большие планы — залюбить и откормить, чтобы наверстать упущенное за годы и месяцы разлуки.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 19:00 НАЖИВО! Новости 25 ИЮЛЯ — ПЯТНИЦА

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Дата публикации
Количество просмотров
227
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