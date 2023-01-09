Скандал с обнаженной пограничницей: любительница роскошного отдыха, возможно, сменит должность

Представительница одесских пограничников Иванна Плантовская, угодившая на выходных в громкий скандал после того, как опубликовала свои пикантные фото во время войны, ответила отказом комментировать шквал возмущений.

Об этом она заявила в комментарии ТСН.ua.

"Официальных комментариев у меня нет желания давать, честно говоря", — ответила нам Плантовская, тяжело вздохнув. После этого она бросила трубку.

Вместо нее ситуацию нам прокомментировали в Госпогранслужбе. Там дали понять, что, вероятно, будет принято кадровое решение по этой военнослужащей.

"Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что в отношении ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это, — сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. — В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей в соответствии с должностью. Решения будут в рамках норм законодательства".

К этому он добавил: "Отдельно могу отметить, нам действительно досадно, что во время войны, когда большинство наших побратимов с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, в рядах ГПСУ есть и те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, кичась ею. К тому же, демонстрация которой, противоречит моральным нормам, которые неприемлемы во время войны. Все будет по справедливости".

В свою очередь, руководитель Иванны Плантовской, начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Мул в комментарии для ТСН.ua о ряде новостей о себе и подчиненной ответил нам так:

"Что здесь комментировать? У нас сейчас задача одна — победить. Мы воюем. Что там кто пишет, поднимает ту грязь с колен — это его проблемы. Все это — элемент информационной войны. Время все расставит на свои места. Весь этот процесс – чушь», – ответил нам Мул.

Скандал с Плантовской: что известно

Спикер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал после того, как выложила в соцсеть свои фото с отдыха.

Иванная Плантовская



Женщина хвасталась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов.

Также спикер пограничников похвасталась и фото с курортов, и машиной со своим именем на номерных знаках.

После того, как на пресс-офицера обратили внимание в Сети, она оперативно закрыла свои профили в Facebook и tiktok.

"Народ возмутился, потому что в Украине идет широкомасштабная война", — отметил журналист и блогер Константин Андриюк в Facebook.

В то же время, пользователи нашли видео из детства Иванны Плантовской, где она хорошо поет на военных концертах.

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