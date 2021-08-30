Обнищание армии: Венедиктова рассказала, как с 1992 года системно уничтожали украинское войско

Генпрокурор привела информацию, как разворовывали военную технику и имущество ВСУ.

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что одним из ключевых факторов, повлекших Иловайскую трагедию, стало снижение боеспособности и боеготовности ВСУ.

Об этом она сказала 29 августа в специальном выпуске программы "Право на владу" на 1+1.

Генпрокурор отметила, что в ГБР есть дело — "обнищание армии". Она напомнила о 1992 годе, когда Украина ратифицировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

Он обязывал уменьшения:

Танков на 5300 единиц;

Боевых бронированных машин на 2400 ед.;

Боевых самолетов на 477 ед.

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"В 2018 году временная следственная комиссия отметила, что непосредственная ратификация этого договора начала процесс неконтролируемой продажи оружия, военной техники и имущества, что привело к постепенному системному снижению боеспособности ВСУ", — сказала Венедиктова.

Также в 1992 году 2883 тактические ядерные заряды без согласия Верховной Рады, без установления порядка компенсации перешли к РФ. Кроме того, было потеряно ряд кораблей Черноморского флота СССР, должны были перейти Украины.

"Восемь вертолетов — из них четыре были перегнанные в российскую Анапу, около сорока самолетов сняли с вооружения и погрузили на баржи. Куда делись баржи — никто не знает. Шесть сверхзвуковых самолетов Су-24 — полетели на тренировку в РФ и не вернулись. Никто не был привлечен к ответственности. Бывшая 98-я дивизия ВС СССР, которая дислоцировалась в Одесской области в Болграде. Когда передавали 50% ее имущества, 27 железнодорожных эшелонов вывезли в Россию. В 2003 году эту бригаду вообще расформировали и оставили юго-западное направление без боеспособный частей. 2014 год — эта техника использовалась во время вторжения в Украину", — отметила генпрокурор.

В 1997-2005 годах произошло сокращение ВСУ на 210 тыс. человек.

"Авиационная база в Узине — в никуда. 1999 год — за долги перед "Газпромом" было отгружено 126 вагонов. В них были 11 тяжелых бомбардировщиков и крылатых ракет. Сумма долга была в разы меньше, чем стоимость техники", — подытожила Венедиктова.

"Право на владу": генпрокурор вспомнила дела о "обнищании украинской армии"

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