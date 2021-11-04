Обновление в правительстве: кто эти новоназначенные министры и что планируют изменить в доверенных им сферах

Обновление в правительстве: кто эти новоназначенные министры и что планируют изменить в доверенных им сферах

Вакантным остается кресло министра экологии.

Верховная Рада назначила четырех новых министров. Алексей Резников пересел из кресла министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий в кресло министра обороны, а еще три новых чиновника займут кабинеты в здании правительства впервые.

О том, кто эти новоназначенные члены правительства и что планируют изменить в доверенных им сферах — 4 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Назначение нового министра обороны происходило в декорациях политического противостояния двух президентов — Владимира Зеленского, который пришел представить Алексея Резникова и Петра Порошенко. Депутаты его фракции развернули в зале транспаранты с упреками в сторону Зеленского. Он же, игнорируя критиков, поблагодарил Андрея Тарана, которого сам и уговорил написать заявление об отставке, и попросил назначить в горячее кресло министра обороны Алексея Резникова.

"Надо заменять тех, кто отдал себя без остатка. Хочу еще раз поблагодарить Андрея Васильевича. Надеюсь, его преемник станет вторым выдающимся украинцем", — отметил он.

Резников, юрист по специальности, говорят, колебался, стоит ли соглашаться возглавить оборонное ведомство, где предшественник оставил гору заброшенных задач. Но после голосования, утвердившего его назначение, рассказал: Зеленский уговорил его, объяснив, чего именно от него ожидает.

"Обозначил мне задачу, с которой я могу справиться как юрист. Денежные выплаты, навести порядок в закупках, разобраться с коррупцией в этих же закупках, это может юрист", — рассказал он.

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Прежде всего, новый министр планирует уехать в зону Операции объединенных сил. Обещает пересмотреть низкие выплаты военным. И буквально через несколько дней анонсирует кадровые изменения в министерстве. Посетить Донбасс первым делом планирует и его преемница в кресле министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, которая должна покинуть депутатское кресло и продемонстрировать мягкую силу, как она говорит, на пути к возвращению оккупированных территорий. Также Верещук, очевидно, займет место в Минской трехсторонней группе. Она уже наметила, за какие проблемы там взяться прежде всего.

"Открыть КПВВ. В свою очередь, мы можем разблокировать карты Ощадбанка, на которые люди получают социальные выплаты и почему-то они заблокированы", — отметила она.

Также депутаты назначили сегодня нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и первого вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко. А вот кресло министра экологии пока остаются вакантными. Очевидно, замену уволенному вчера Роману Абрамовскому еще не согласовали.

Напомним:

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