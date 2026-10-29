Обновленные дроны РФ будут видеть все: "Флэш" предупредил об угрозе и беспомощности РЭБ

Эксперт в области связи и радиотехнологий, советник президента Сергей Бескрестнов «Флэш» / © Associated Press

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Эксперт и советник президента Сергей Бескрестнов «Флэш» предупредил о переходе российских беспилотников и ракет на визуальную навигацию с помощью искусственного интеллекта. Новая технология позволяет вражеским средствам ориентироваться по ландшафту и свету фонарей ночью.

Об этом военный эксперт в области связи и радиотехнологий рассказал на брифинге, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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Искусственный интеллект в российских дронах и ракетах

Бескрестнов объяснил, как искусственный интеллект может изменить атаки российских дронов и ракет, в частности, их навигацию и способность находить цели.

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«Это будет будущее. Будущее — это будет искусственный интеллект и искусственный интеллект в системах БПЛА, ракетах. Это как будет происходить? Первая часть — это оптическая навигация. То есть РЭБ уже будет неактуален, потому что эти ракеты или БПЛА будут видеть картинку и будут летать на основе этой картинки. И если днем они будут видеть картинку зрительно, ночью они могут видеть прожекторы освещения на наших трассах. Очень хорошо будет делать ориентацию им по этим отметкам, потому что можно закладывать все в карту и они будут это видеть», — рассказал эксперт.

Он добавил, что тепловизионные системы могут для ориентирования использовать тепловое излучение от фонарей, тогда как визуальные системы способны ориентироваться по освещению.

«Сейчас все каналы врага постят публикации, обращаются к предателям у нас: „Нам нужно видео фиксации прилетов „Шахедов“. Зачем им нужно? Они пытаются анализировать, как работает их визуальная навигация, куда „Шахед“ сейчас попадает. Они прямо предлагают безумные деньги», — сообщил «Флэш».

Он отметил, что ранее россияне не проявляли такого интереса к подобным видео. По мнению Бескрестнова, теперь эти материалы нужны противнику для анализа работы систем визуальной навигации.

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«Это также опасность для нас, потому что мы понимаем, что РЭБ против Mesh-модемов, которые мы используем, управление не будет работать. К примеру, РЭБ против GPS также не будет работать, это будет работать оптическая система. И это, я считаю, будет следующая итерация», — предупредил советник президента.

В каких дронах россияне применяют ИИ

Он рассказал, что использование искусственного интеллекта уже можно наблюдать в отдельных российских БПЛА. В частности, речь идет о «Молниях», дронах V2U и «Геранях», на которых применяется модуль «Сусанин». Также соответствующие технологии используются на «Ланцетах».

«Мы видим, как это работает. Враг отправляет БПЛА на ту сторону и дальше есть задача — ищете железнодорожные пути. Дрон ищет путь, дальше двигаетесь над путями, ищете поезд и атакуете начало поезда — это будет локомотив. То есть это задача. Или задача такая: двигаетесь туда и ищете здание склада», — рассказал эксперт.

«Флэш» проинформировал, что российские разработчики уже несколько лет учат нейросети распознавать разные объекты. Для этого они используют большие массивы данных с изображениями, в частности, украинских складов. Уже фиксировались случаи атак таких дронов на скопление людей и автомобилей.

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«То есть они могут понимать, где «Новая почта», где логистический хаб. Просто БПЛА летает и видит, что если это склад возле фур, это работающий склад. Его можно атаковать, например», — объяснил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие таких технологий — “это для меня страшное будущее». По словам эксперта, вражеские беспилотники могут ориентироваться по изображениям земной поверхности и совершать полет на очень низкой высоте.

«Если этот дрон будет летать 20-30-40 метров над землей, нашим радиолокационным станциям будет очень трудно его видеть и фиксировать», — резюмировал «Флэш».

Напомним, накануне Бескрестнов заявил, что в Украине могут снова ввести светомаскировку, в том числе на дорогах и трассах, если Россия начнет массово применять ночью модули оптической навигации «Сусанин» на беспилотниках и ракетах.

Отметим, в сентябре «Флэш» предупредил, что возможный успешный запуск российских спутников «Рассвет» для управления ударными дронами и ракетами станет серьезной угрозой, к которой Украине следует заранее готовиться и развертывать соответствующие системы РЭБ для защиты критической инфраструктуры.

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