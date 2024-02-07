Обновленный проект о мобилизации может быть хуже предыдущего: какие скандальные нормы оставили, а какие добавили

В среду, 7 февраля, Рада в "турбо-режиме" приняла в первом чтении обновленный проект №10449 об усилении мобилизации без правок. Впрочем, не все народные депутаты, эксперты и украинцы удовлетворены определенными положениями, которые, по их мнению, противоречивы.

Есть ли новый вариант проекта справедливым, какие нормы вызывают возмущение у украинцев и почему его называют "совковым" — читайте в материале ТСН.ua.

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Следует заметить, первую редакцию законопроекта в Верховную Раду внесли еще 25 декабря, однако нормы, приписанные в документе, вызвали критику как со стороны украинцев, так и нардепов, что уже 11 января Кабинет министров проект отозвал, чтобы Министерство обороны его доработало. И уже через три недели обновленный законопроект снова передали в Раду. 7 февраля народные депутаты приняли обновленный законопроект без предложений Комитета по обороне.

"Новый старый" законопроект

В новой редакции проекта все-таки оставили некоторые скандальные нормы из предыдущей версии. В частности, речь идет об изменении призывного возраста с 27 до 25 лет, увольнении с военной службы после 36 месяцев. Также отменяется срочная служба, вместо этого вводится базовая военная подготовка.

Предполагается, что добровольцы получат отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. Установлено, что после мобилизации все граждане должны пройти обязательную военную подготовку 2-3 месяца. И главное, акцентируется, что лицо не может быть отправлено сразу на фронт после мобилизации.

ТЦК и органы местной власти получат больше полномочий

Согласно тексту проекта, предусматривается привлечение органов местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций, полиции к активному участию в мероприятиях проведения мобилизации, в частности к оповещению и обеспечению прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанностей мобилизации, в сборные пункты и воинские части.

Это означает, что "кроткая мобилизация", которая есть на улицах, ТЦ, маршрутках, дома, будет считаться законной.

Также интересен пункт, что руководителей больниц обяжут сообщать в ТЦК о пациентах стационара в возрасте 18-25 лет.

Уклонистам будут блокировать карточки, будут лишать водительских прав и ограничат выезд из Украины

Как говорится в пояснительной записке проекта, за неявку в ТЦК после вручения повестки граждан будут ограничивать некоторые права, в частности – управление транспортным средством, пользование собственными средствами и запретить выезжать из Украины. Это регулирует статья 283-2 об особенностях производства по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки.

За неявку в ТЦК в течение 10 дней, суд может военнообязанному временно ограничить выезд из Украины или арестовать банковские счета, или запретить управлять автомобилем. На принятие подобных решений у суда 15 дней. Эти нормы вызывают большую критику со стороны юристов. Они считают, что судебная система с таким сроком рассмотрения дел может не справиться.

Между тем в Минобороны подчеркнули, что ограничения для уклонистов, предусмотренные в новом законопроекте, не являются "наказанием", потому что они будут временными.

Спикер Министерства обороны Илларион Павлюк объясняет, что изменения касаются конкретно нарушающих законодательство – предоставляет ложные данные, не появляется по требованию к ТЦК.

"Нужно это делать. Мне досадно, что в большинстве дискуссий в соцсетях едва ли не самые популярные слова "отсрочка" и "санкции". Такое впечатление, что вся страна думает, как не пойти служить. Во-первых, это не так, слава богу". Во-вторых, хотелось бы, чтобы мы о другом говорили", – сказал он.

Мобилизации подлежат ранее судимые

Еще одним из "интересных" пунктов проекта является то, что ряды ВСУ могут пополнить осужденные граждане, отбывающие наказание за не тяжкие преступления.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация, во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", — сказал заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, у него лично есть командиры на местах, которые готовы брать в свои подразделения осужденных. В то же время, есть и самые осужденные, которые хотят встать на защиту нашей страны.

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Вводятся электронные повестки

Убрали повестки по электронной почте, но добавили в электронном кабинете, которые можно считать врученными, как только появятся в электронном кабинете. Его все военнообязанные должны создать в течение 60 дней, когда закон вступит в силу. Он будет создан на базе реестра военнообязанных "Оберег".

Здесь ждет "сюрприз", электронная повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не увидел "электронное письмо счастья". Если она была направлена позже 17:00, она будет считаться врученной на следующий рабочий день. О причинах неприбытия следует уведомить ТЦК в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени, необходимого прибытию в ТЦК. Уважительными причинами признаются:

препятствие стихийному характеру;

болезнь;

действия России или другие обстоятельства, лишившие гражданина возможности лично прибыть в указанные пункты и сроки;

смерть его близкого родственника или близкого родственника его жены (супруга).

В других случаях предусмотрено привлечение к ответственности.

Однако заместитель председателя комитета Егор Чернев в комментарии для ТСН.ua обратил внимание, что не все военнообязанные имеют возможность пересматривать уведомления в электронном кабинете. Пока ни в одном законе не прописана обязанность граждан иметь гаджет и пополнять счет для пользования интернетом.

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Отсрочку от мобилизации теряют студенты и аспиранты-контрактники

Согласно нормам, прописанным в проектах, отсрочку от мобилизации теряют студенты, получающие второе высшее образование, а также аспиранты-контрактники.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев считает это положение неконституционным.

Что не так с демобилизацией в новом проекте

Как говорится в пояснительной записке, демобилизация военнослужащих запланирована через 36 месяцев службы. Однако народная депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз эфире Общественного радио заявила, что в обновленной версии законопроекта о мобилизации "четкого, действенного и реалистического механизма демобилизации нет".

Она объяснила, что даже когда военный, отслуживший 36 месяцев, получит право на демобилизацию, он все равно не будет демобилизован, потому что дальше это упирается в решение ставки верховного главнокомандующего, где не установлены сроки, в течение которого ставка должна принять это решение.

Она считает, что "это законодательная манипуляция от авторов, которые поставили 36 месяцев, чтобы иметь 12 месяцев на разработку алгоритма демобилизации, но сейчас подвесили ее на крючок условного решения от ставки верховного главнокомандующего". По ее мнению, в таком варианте, как нормы прописаны в проекте – это "фактически нереалистичный механизм для реализации демобилизации".

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Отменяет понятие "ограниченно пригодное к службе"

Законопроектом предлагают отменить понятие "ограниченно пригодное к службе". Все, кто сейчас имеют такой статус, в случае принятия закона должны будут в течение девяти месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию, которая либо окончательно их "спишет", либо все же признает подходящими для службы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ: в законопроекте нашли новые скандальные сюрпризы для мужчин!

Все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы

В обновленной версии прописано, что всем мужчинам от 18 до 60 лет нужно будет иметь при себе военно-учетные документы. Даже если они имеют право на отсрочку или освобождены от мобилизации. Эти документы они обязаны показать сотруднику ТЦК, полиции или представителю Государственной пограничной службы.

Важно, что украинцам за границей для получения консульских услуг, например, чтобы оформить загранпаспорт, также необходимо будет иметь военно-учетные документы.

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Новый проект имеет коррупционные риски

Антикоррупционный комитет ВР настаивает на изменении трех рискованных пунктов до второго чтения. Среди ключевых норм, которые будут настаивать на изменении:

Демобилизация: должны быть четкие сроки и условия. Пока законопроект предусматривает, что после 36 месяцев службы во время войны военный получает право написать рапорт о демобилизации — однако не указано, когда его должны подписать. Это может породить выборочный подход. Отсрочка от призыва по уходу за лицом с инвалидностью : депутаты требуют четкую формулировку — "одно лицо с инвалидностью I или II группы — отсрочка для одного смотрителя" и контролировать это средствами реестра военнообязанных, но не "кошмарением" лиц с инвалидностью требованием дополнительных справок . Ответственность за нерегистрацию электронного кабинета, неявку в ТЦК по повестке и т.д.: должен быть справедливый механизм обнаружения нарушителей, чтобы отойти от выборочного применения санкций к одним лицам и "не замечать" других.

Председатель антикоррупционного комитета Совета Анастасия Радина подчеркнула, что заключение было передано на обработку оборонному комитету.

Нарушает права граждан – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике законопроект №10449, который должен соответствовать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека, но имеет ряд противоречивых норм.

Какие положения, по мнению Лубинца, противоречивы:

Нормативный казус есть в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" с военного учета (которое указывается в военном билете) "на практике становится проблемой, требующей урегулирования".

(которое указывается в военном билете) "на практике становится проблемой, требующей урегулирования". В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны . Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, отмечает омбудсмен, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Эти изменения противоречат Конституции Украины.

. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, отмечает омбудсмен, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Эти изменения противоречат Конституции Украины. Также в проекте предусмотрена обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста , за невыполнение которого последние несут определенную законом юридическую ответственность. Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

, за невыполнение которого последние несут определенную законом юридическую ответственность. Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь. В новом законопроекте также прописано, что призыв на военную службу во время мобилизации осуществляется независимо от места их пребывания на военном учете.

Однако на следующий день, 7 февраля, омбудсмен призвал проголосование за правительственный проект. Как он пояснил, вечером 6 февраля состоялось срочное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. На встрече обсудили обновленный законопроект о мобилизации.

Почему документ называют "совковым"

Некоторые народные избранники, в частности Владимир Арьев, называют принятый 7 февраля проек о мобилизации "совковым вариантом". По его мнению, власть в нашем государстве "копирует "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации".

"Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", — написал нардеп на странице в фейсбуке.

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