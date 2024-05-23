Обогащение во время войны: экс-замглавы ОП приобрел элитное жилье, автомобили и землю в Карпатах — обзор

В течение 2020-2022 годов высокопоставленный чиновник приобрел имущества стоимостью более 17 млн грн, хотя не имел сбережений для таких покупок.

Приобретение элитных автомобилей и недвижимости во время войны — это уже, к сожалению, не сенсация, а почти обыденное дело, когда речь идет о чиновниках или их семьях. Даже если они уже не занимают топовые должности. Экс-заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову вручили подозрение о незаконном обогащении.

Подробности об этом деле рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube канале TSN.UA.

"Честно заработанные" деньги топчиновника

Бывшего замглавы Офиса президента Андрея Смирнова подозревают в незаконном обогащении. Как оказалось, в течение 2020-2022 годов он приобрел имущество стоимостью более 17 млн грн, хотя не имел сбережений для таких покупок. При этом официально он заработал за этот период 1,3 млн. гривен. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"22 мая 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины. Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины", — говорится в сообщении САП.

Речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz и Volkswagen), двух мотоциклах (Honda и BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове и земельном участке на Прикарпатье. В НАБУ отметили, что большинство имущества оформлено на родного брата подозреваемого, однако он сохранил за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Бывший замруководителя Офиса президента Андрей Смирнов уже подтвердил, что получил подозрение от НАБУ. Также у него был проведен обыск.

“Подтверждаю информацию СМИ о вручении мне сообщения о подозрении. Подозрение не от СБУ, а от НАБУ. Это первое. Второе. Событие, давно ожидаемое мною ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами. Вручение подозрения и обыск прошли быстро и деликатно – к детективам замечаний нет. Для меня ничего необычного не произошло. Таковы у нас современные реалии политики. Убежден в своей правоте в буду доказывать ее всеми доступными способами", – заявил Смирнов.

Шоппинг во время войны

Еще осенью прошлого года НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Андрея Смирнова. Следственные действия касались дела о нажитом имуществе, которым владеет его брат Игорь – апартаменты, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве и элитные автомобили.

Человек удивительным образом приобрел все это имущество с огромными скидками. Например, квартира во Львове в 100 квадратов была приобретена за чуть более миллиона гривен, хотя ее рыночная стоимость более 6 млн, утверждают журналисты "Украинской правды".

Участок в Карпатах, в самом топовом селе Поляница, где расположен курорт Буковель, брат Смирнова купил за чуть более 10,5 тысяч грн. Это на 90 процентов меньше рыночной стоимости.

Также покупались элитные транспортные средства. Volkswagen был ввезен в Украину за 80 тысяч долларов, за BMW ориентировочно уплачено 30 тысяч долларов. Если подсчитать все расходы на элитные авто, то получится кругленькая сумма в 125 тысяч долларов, сообщают журналисты "Украинской правды".

Война войной, а шоппинг никто не отменял. Но почему цены были занижены и откуда взялись деньги на оплату, братья не смогли ответить однозначно. Даже говорили, что все это было приобретено за ссуду. Однако журналисты предполагают, что такие скидки банально могли быть взяткой или это так называемая легализация теневых средств, однако прямых доказательств этого нет.

Конец истории?

В то же время, еще в марте 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Андрея Смирнова по заявлению общественной организации “Антикоррупционный правозащитный совет” о совершении коррупционных преступлений заместителем руководителя ОП Украины. Речь шла о том же записанном на брата имуществе, которое, по утверждению организации, приобрел лично Андрей Смирнов.

То есть дело тянется еще с 2023 года, но только сейчас правоохранители объявили о подозрении.

Война как наказание

Скандалы с чиновниками, к сожалению, не редкость. Недавно глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк попал в громкий скандал. Его жена купила в элитном комплексе столицы квартиру за десятки миллионов гривен.

В целом родственник главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка владеет недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. Об этом говорится в расследовании журналистов "Следствия.Инфо".

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Как выяснилось, жена Витюка купила квартиру за почти 1,5 млн долларов, а его мама владеет еще двумя квартирами премиум-класса. И традиционно часть "элитки" была приобретена во время войны.

После огласки этой истории Илью Витюка отстранили от исполнения должностных обязанностей. Более того, он был отправлен на фронт. Соответствующее решение об отстранении принял глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, пишет Интерфакс-Украина.

Однако позже президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности главы Департамента кибербезопасности СБУ.

ДБР работает

Недавно ДБР задержало еще одного бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ. По данным бюро, он незаконно обогатился на десятки миллионов гривен, а также создал сеть предприятий, скачивавших деньги из госбюджета.

Самое страшное, что за эти средства государство должно было накормить тысячи украинских военных. Более того, за два года полномасштабного вторжения военный приобрел более 50 земельных участков, элитный автомобиль и квартиру в столице.

В сообщении правоохранителей не указано имя военного. Однако, по данным источников ТСН.ua, речь идет о бывшем начальнике Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины полковнике Александре Козловском. Интересно, что подробности хищений на продуктах для Минобороны во время вторжения этой группировки были известны еще в прошлом году.

Громкие детали уже были опубликованы в материале издания "Наши деньги". В частности, отмечается, что должностные лица фирм, которые были записаны на родственников Козловского, создавали видимость обеспечения военных продуктами – они получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продуктов питания так и не была поставлена.

Правоохранители отмечают, что сумма украденных средств более чем на 46 млн. грн. превышает законные доходы Козловского. Радует то, что суд наложил арест на незаконно приобретенные активы военного и есть шанс, что все украденные деньги будут возвращены государству, а злоумышленники — справедливо наказаны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "НОВЫЙ СКАНДАЛ! У эксзамглавы ОП нашли элитное жилье, автомобили и землю в Карпатах!"

Напомним, 29 марта президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП. Новыми заместительницами главы ОПУ Андрея Ермака стали Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

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