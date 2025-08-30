Обоих застрелили во Львове: в полиции объяснили, связаны ли убийства Парубия и Фарион

Начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский / © скриншот с видео

В полиции Львовской области сообщили, связаны ли убийства языковеда Ирины Фарион и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия во Львове.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Александр Шляховский на брифинге для журналистов 30 августа, который транслировал ТСН.

Отвечая на вопрос журналистки, могут ли быть эти два убийства как-то связаны между собой и усматривается ли здесь российский след, Шляховский сказал следующее: «По поводу убийства Ирины Фарион у нас сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это сейчас то, что нам известно».

Начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области добавил, что «полиция рассматривает много версий, в том числе российский след».

Напомним, 30 августа во Львове произошла стрельба во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Отметим, что президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний заявил, что сравнивать убийства Ирины Фарион и Андрея Парубия не совсем уместно — у них были огромные разногласия.

Ирина Фарион и Андрей Парубий / © ТСН

Политолог напомнил, что Парубий в 1980-х годах пошел в движение сопротивления и радикально боролся за Украину. Фарион же в те годы ушла в Компартию. По словам Дония, со временем Парубий демократизировался, а Фарион наоборот радикализовалась.

В то же время Олесь Доний подчеркнул, что, несмотря на все разногласия, мы должны осуждать любые политические убийства в Украине.