Оборона Киева во время войны, угроза наступления из Беларуси и повестки в метро: интервью с главой КМВА Сергеем Попко

Спрогнозировать сколько еще будет атак и сколько враг выпустит ракеты или «Шахиды» на Киев практически невозможно.

В Киеве снова действуют плановые отключения света, но ситуация остается сложной. Горожане призывают разумно и ответственно использовать энергоресурсы. Чем сейчас живет город, грозит ли ему блекаут, стоит ли опасаться повторного вторжения россиян с севера (Беларуси) и что с повестками на входе в метро – сайту ТСН.ua рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Расскажите, какая ситуация сейчас с энергетикой в городе. Все ли дома со светом, водой и теплом? В каких районах ситуация остается сложной и почему?

Ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Энергетики, ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением энергосистемы после разрушений в результате вражеских воздушных атак. В первую очередь благодаря усилиям всех соответствующих служб Киеву удалось перейти от аварийных отключений к плановым. Но есть факторы, ситуативно влияющие на функциональную способность сети. Например, из-за постепенного снижения температуры и активизации работы предприятий после праздничных дней, в Украине и Киеве продолжает расти потребление электроэнергии. Для обеспечения баланса в энергосистеме введены лимиты потребления во всех областях Украины. Киев является неотъемлемой частью энергосистемы страны и соблюдает предоставленные ему лимиты потребления. Поэтому в призывающее жителей столицы разумно и ответственно потреблять электроэнергию.

Угрожает ли Киеву полный блекаут? Как по-вашему его можно избежать?

Столица Украины – одна из главных целей врага. Об этом свидетельствует даже элементарная статистика количества ракет и «Шахидов», которой агрессор уже атаковал Киев. Большое уважение нашим силам ПВО, закрывающим небо над киевлянами. Они ломали и ломают планы врага покинуть город без света, тепла и воды. Спрогнозировать сколько еще будет атак и сколько враг выпустит ракеты или «Шахиды» практически невозможно. Однако Киевская городская военная администрация, районные администрации и другие соответствующие органы управления городом готовятся к возможным негативным сценариям. В случае длительного аварийного отключения электроэнергии «Пункты Несокрушимости» станут местом, где киевляне и гости столицы смогут погреться, зарядить телефоны, выпить кофе или чаю, воспользоваться услугами Интернета, позвонить родным и близким.

В Киеве развернуто 482 стационарных «Пунктов несокрушимости», более 60 пунктов ГСЧС. К инициативе Президента по созданию таких мест постоянно присоединяется небезразличный бизнес, обустраивающий «Пункты несокрушимости» в торговых центрах, аптеках, магазинах и АЗС. Найти «Пункт несокрушимости» рядом со своим местонахождением человек может на сайте nezlamnist.gov.ua.

На днях в столице открыли целый «Городок несокрушимости»! Он готов принять более 1000 человек. Этот городок обустроен местами для отдыха, Starlink-хабом, имеет отдельные зоны для обучения и преподавания. В нем есть простор для детей, где они смогут развлечься и отвлечься. Даже есть отдельная территория, предназначенная для выгула домашних питомцев. В случае блэкаута городок будет действовать автономно – непрерывную работу обеспечивают 7 генераторов совокупной мощностью 2 МВт, а связь работает благодаря 7 терминалам Starlink.

Некоторые медицинские учреждения жаловались, что им отключали свет днем посреди приема. К примеру, в Дарницком районе. Планируется ли делать какие-либо исключения для медицинских учреждений, например, отключать их от света, когда там нет пациентов?

Больницы, больницы являются объектами критической инфораструктуры. Обеспечение их теплом, водой и электроэнергией является приоритетным для города. Если отключение и произошло – это исключение из правил, исключение, которое, скорее всего, произошло в аварийном режиме. Кроме того, больницы полностью снабжены генераторами и достаточным запасом горючего для автономной работы.

Как можно спасти энергетические объекты столицы от ракетных ударов врага и атак "Шахидами"?

Силы и средства обороны Киева постоянно совершенствуют свой потенциал. В дополнение к существующим системам противовоздушной обороны, давно стоящим на вооруженной украинской армии, добавились зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно противодействующие вражеским ракетам и дронам. Это вооружение – и современные системы ПВО, которые Украина продолжает получать от наших партнеров, а украинские защитники быстро их овладевают и эффективно применяют. Лучшее тому доказательство – последняя атака столицы «Шахидами», когда искусная работа ПВО уничтожили 32 из 32 вражеских БПЛА.

Но надо понять, что любая даже самая новейшая система противовоздушной обороны не будет давать всегда 100% гарантии защиты. Поэтому призываю всех украинцев помогать нашей противовоздушной обороне. Есть специально созданное приложение «еПВО». Установите его в свой смартфон. И если вы увидели воздушную цель, то нужно открыть «еПВО»на телефоне. Затем – выбрать тип воздушной цели, направить смартфон по направлению движения цели и нажать большую красную кнопку. Через несколько секунд специалисты противовоздушной обороны увидят вашу отметку на карте. Приложение достаточно эффективно. Уже не одна ракета была сбита именно благодаря небезразличным гражданам.

Наше ПВО творит чудеса уже сейчас. Яркий пример – 31 декабря и в ночь на первое и второе января. Будет ли усилена ПВО еще больше?

Вся Украина ожидает в ближайшее время поставок американской системы противовоздушной обороны Patriot. Она будет развернута в максимально сжатые сроки и существенно усилит ПВО. Кроме того, со многими странами-партнерами постоянно ведутся переговоры по предоставлению других видов вооружения, которые способны эффективно уничтожать ракеты и БПЛА врага.

Всех настораживают прогнозы военных экспертов о возможном повторном вторжении врага из Беларуси в конце января или начале февраля. Насколько город готов дать отпор оккупантам?

Силы и средства обороны Киева готовы давать отпор врагу. Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. Построенные надежные системы:

Огневого поражения противника;

Инженерных ограждений всех типов;

Противовоздушной и противотанковой обороны;

Всестороннего обеспечения и т.д.

Но по состоянию на данный момент разведка не фиксирует достаточно сил и средств, чтобы создать ударную группировку и наступать с северного направления.

Планируется, что в этом году в общественных местах появятся дополнительные средства проверки – рамки и сканеры. Когда их следует ожидать усиления таких мер безопасности?

Кабинет министров Украины анонсировал ужесточение мер безопасности в общественных местах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Правительство планирует создать в этом году инфраструктуру безопасности для граждан. Рамки и сканеры будут устанавливаться в качестве дополнительных средств проверки. Я считаю это необходимым шагом по безопасности в условиях войны. Где и когда будут устанавливаться рамки и сканеры – будет сообщено заранее.

Многих киевлян интересует, почему после ракетного удара метро остановило свою работу на целый день, можете объяснить причину?

16 декабря в результате ракетного удара произошло повреждение энергетической инфраструктуры Киева и было частичное обесточивание в отдельных районах города. Поэтому из-за дефицита электроэнергии киевское метро было вынуждено прекратить перевозку пассажиров. В то же время станции метро работали как укрытие для киевлян и гостей города. «Киевпасстранс» запустил автобусы с целью дублировать маршруты метро.

Подземка на сегодняшний день самое надежное укрытие для киевлян. Появятся ли в Киеве современные безопасные укрытия, расположенные в пешеходной доступности с жилыми кварталами?

Киев продолжает усовершенствование системы гражданской защиты населения. Каждый житель и гость столицы может открыть в интернете карту – «Укрытие для населения г. Киева». На этом ресурсе обозначены подвалы, подземные паркинги, подземные переходы и другие сооружения, которые могут быть использованы для гражданской защиты населения. В частности, там есть информация оборудован ли тот или иной объект пандусами. Кроме того, определяется перечень объектов, при строительстве которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. Это учебные заведения, жилые и общественные здания, объекты критической инфраструктуры.

Также людям непонятно, почему на линии перестал выходить электротранспорт, а на маршруты выпустили автобусы. Некоторые эксперты говорят, что троллейбусы и трамваи нуждаются в немногие электроэнергии. Можете прокомментировать данную ситуацию?

Только власти города и энергетики обладают полным объемом всей комплексной информации о ситуации с энергетикой в Киеве. И каждое решение об изменениях или новшествах в транспортной инфраструктуре столицы внедряется только после тщательного анализа. Из-за сложной ситуации в энергосистеме и исходя из первоочередной задачи – обеспечить бесперебойную транспортную логистику для жителей столицы – было принято решение о временном прекращении курсирования электротранспорта. Поверьте, это был нужный шаг для обеспечения рациональной жизни городской деятельности. Верю, что мы все отстроим и любимые горожанами трамваи и троллейбусы вернутся на маршруты. Надо потерпеть и дождаться.

Периодически в социальных сетях пишут про повестки, которые могут вручать киевлянам на входе в метро. Так ли это на самом деле и какое количество горожан сейчас имеет «бронь»?

Относительно «брони». В соответствии с Законом о мобилизации и мобилизационной подготовке бронирование военнообязанных в военное время осуществляется по решению Минэкономики с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий (и критической инфраструктуры), учреждений и организаций, в частности уполномоченных банков, удовлетворяющих потребности ВСУ, других военных формирований, населения. Объемы бронирования военнообязанных, работающих в органах государственной власти, определяются с учетом необходимости обеспечения их в условиях военного положения. Объемы бронирования военнообязанных, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, определяются с учетом установленного им мобилизационного заказа. МВА не ведет статистики, получившие отсрочку от мобилизации.

Насчет повесток. Законодательством четко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Ее могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должно быть указано – дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

Хочу призвать киевлян – доверять только проверенной информации от официальных источников! Не распространяйте слухи. Не помогайте врагу сеять панику. Будьте сознательны. Приближаем вместе мир в Украине после нашей Победы!

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