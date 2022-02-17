Оборотень в погонах: Интерпол объявил в розыск полицейского из Ровенщины

Уже эксполицейскому грозит до 5 лет за решеткой.

В международный розыск объявили полицейского из Ровенщины. Он незаконно закрыл производство, говорят в ДБР, а автомобиль, который был вещественным доказательством, вместе с другом забрали себе. Однако ни прокатиться, ни продать — не успели.

Детали – в сюжете ТСН.19:30.

Лейтенант из Дубровицкой полиции, говорят в ДБР, незаконно закрыл производство, подделал документы, а легковушка вместе с другом забрали себе. Автомобиль был доказательством по делу. В полиции рассказали, что они изъяли машину в рамках другого уголовного производства. В Дубровицу на ней приезжали молодые люди сбывать фальшивую валюту. В автомобиле был перебит он-код. Однако это расследование длилось недолго. Ибо тот, кто должен был привлечь к ответственности преступников, стал фигурантом производства.

Коллега подозреваемого полицейского Александр Покидько рассказывает, знал его как положительного, настойчивого парня. Свои действия лейтенант не объяснил коллегам. Руководитель Дубровицкой полиции говорит, что лично не знает лейтенанта, потому что назначили его тогда, когда его уже уволили. В полиции уверяют: что вещественные доказательства просто так можно вынести, нужно показать определенные документы, что 22-летний парень и сделал. Правда, как потом выяснилось, они были подделаны.

Представитель ДБР Хмельнитчины рассказывает, что полицейский подделал заявление от имени владельца, который вроде бы желал забрать авто из спецплощадки. Друг полицейского по этим документам получил и вывез автомобиль в соседнюю область. В ровенской прокуратуре установили, что вывезли автомобиль с целью дальнейшей перепродажи. Однако транспортное средство было обнаружено и изъято на одной из СТО Волыни.

В международный розыск объявили полицейского из Ровенской области | Новости Украины

Пока собирали доказательства кражи, лейтенант бегом бросился за границу. В настоящее время его объявили в международный розыск. Отец уверяет, где сын, понятия не имеет. Нет никого и в соседней деревне, где живет товарищ подозреваемого. Сам он якобы на Волыни, сотрудничает со следствием. О делах с уже бывшим полицейским говорить не хочет.

Эксполицейскому грозит до 5 лет за решеткой. Легковушка, которая теперь как вещественное доказательство — уже в двух производствах — оставили на арестплощадке ближе к Ровно.

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Авторы: Анна Махно, Александр Ковтунец