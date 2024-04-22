"Оборотни не почистили телефоны": детали о предполагаемых убийцах полицейского

Они так защищали неизвестный ящик, что прямо ночью расстреляли полицейских. 20-летний патрульный погиб на месте, его напарника спасали врачи.

Как обычное дежурство превратилось в кровавую бойню, которую везли злоумышленники в ящике и известно о нападающих, кроме того, что они – военные. Об ужасных подробностях инцидента, шокировавшего всю страну, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Обычное дежурство превратилось в кровавую бойню

Трагедия произошла в ночь на 20 апреля. Максиму Зарецкому теперь навсегда 20, он навсегда в строю. Это было обычное дежурство и не менее обычная остановка автомобиля, тем более когда на дворе комендантский час. Единственное – внедорожник, окрашенный в оливковый цвет, и есть проблемы с фарами. В салоне – двое мужчин в камуфляже. И сначала все начинается мирно, один из мужчин по требованию полицейского показать документы начинает шутить, с документами на авто оказалось сложнее.

Тайный ящик

После этого полицейский просит открыть багажник и показать, что там, и вот его внимание привлекает тот самый деревянный ящик, покрытый маскировочными сетками.

Роковые выстрелы

Когда же патрульный попросил открыть ящик, мужчины сначала разыгрывают комедию, что не могут его открыть, а впоследствии тот, что в черном, нападает и начинает бить копа, дальше картинка размыта, только слышны выстрелы.

До последнего защищал напарника, нападали – военные

Несколько выстрелов производит Максим Зарецкий, он до последнего пытался защитить напарника. Когда нападающие бегут, раненый полицейский, тоже Максим, смог подняться и вызвать подмогу. Эта история моментально облетает всю страну, ведь нападавшие расстреляли 20-летнего копа, на поиски убийц поднимают полицейских двух регионов – Винницкой и Одесской.

По горячим следам стражи порядка высчитали, кто эти двое благодаря камерам на заправках. Между тем сетью уже распространялись слухи, что нападающие – военные. Информацию сначала опровергали, потом в Сухопутных войсках ее подтвердили. Там сообщили, что год назад подозреваемые находились в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас проходят службу в воинской части.

Личности вероятных убийц установлены

Впоследствии всплывают новые детали, нападающие – 52-летний Валерий Василаке и 26-летний Виталий – отец и сын, а накануне 19 апреля эти двое около 18:00 скрылись из воинской части в Одесской области, откуда вероятно украли взрывчатку и оружие. Пока они подозреваются в убийстве полицейского 20 апреля — уже 21-го они оказались в наручниках.

Правоохранители разыскали их и задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области, те собирались бежать за границу. Хотя сами – уроженцы села Черномин Тульчинского района Винницкой области.

Судят сразу по трем статьям

Авто нападавших тоже нашли, там все в крови, перед гибелью Максим Зарецкий успел ранить 52-летнего Валерия Василаке. Обоим нападающим уже объявили подозрения, расследование же проводится сразу по нескольким статьям, по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей и ч.1 ст. 263 – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. А еще может добавиться и третье, за дезертирство.

У отца и сына связи с Россией?

Кроме того, СБУ проверяет их причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп. Приговорить этих двоих могут к пожизненному лишению свободы. Сначала предполагали, что застрелил милиционера младший из нападающих, впрочем в сообщении местных изданий говорится, что сначала Виталий Василаке (сын) ударил кулаком сотрудника полиции Максима Шарапанского, после чего Валерий Василаке (отец) из пистолета ТТ открыл огонь по сотруднику полиции, в результате чего и убил полицейского Максима Зарецкого.

Украинцы высказывают свои версии, почему так произошло. В частности, военнослужащий Евгений Карась в своем телеграмм-канале предположил, что жизнь полицейского отец и сын забрали, потому что на кону были деньги.

Шокирующие детали об отце и сыне

А впоследствии всплыли новые шокирующие детали. Отмечаем, что официально эта информация пока не подтверждена, но в сети распространяются слухи о прошлом Валерия и Виталия Василаке. Поговаривают, что они были ярыми сторонниками много объясняющей Московской церкви. Их фото рядом с батюшкой обнародовал Евгений Карась.

Последняя встреча с отцом

Но как бы то ни было, поклонники они московских попов, дезертиры или просто захотели легких денег, они подозреваются в убийстве 20-летнего полицейского, совсем молодого парня.

Коллеги рассказали, что Максим с 2021 учился в Национальной академии внутренних дел. Полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции №1 Бершадь Гайсинского райуправления. Парень был единственным сыном у родителей. Папа вспоминает ту страшную ночь, говорит внезапно очнувшийся примерно в то время, когда началась стрельба. А за несколько часов до ночной смены успел увидеться с сыном.

Родные говорят, что парень отдавался службе и мечтал о карьере спецназовца.

Не успела увидеться с сыном мать, она была на заработках за границей, 22 апреля с Максимом простились в родном селе. В Бершадской общине объявили траур.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что подозреваемые действительно перевозили боеприпасы и гранаты.

Жизни другого раненого полицейского сейчас ничего не угрожает.

Расстрелы полицейских не в первый раз

Но это далеко не первый трагический случай, когда сотрудники Нацполиции нагло расстреливают во время исполнения служебных обязанностей.

2 марта 2014 года, около 2 часов ночи на КПП на Броварском проспекте неизвестные застрелили трех инспекторов ГАИ.

Через несколько десятков метров к КПП остановился Daewoo Lanos серого цвета, из него вышли трое мужчин, подошли к посту ГАИ и практически в упор расстреляли из автоматического оружия двух инспекторов ГАИ, находившихся в служебном автомобиле и одного инспектора, стоявшего у здания КПП. Все это произошло в послереволюционное время, точку в этой истории тогда так и не поставили.

История с расстрелом полицейских повторилась еще не раз. Когда милицию расформировали и пришла полиция, произошло резонансное убийство полицейских в Днепре. Это был первый случай гибели патрульных полицейских при исполнении служебных обязанностей в истории Украины.

Утром 25 сентября 2016 около 10:00 вблизи Днепровского автовокзала экипаж патрульной полиции в составе сотрудников полиции Артема Кутушева и Ольги Макаренко задержал проехавший на запрещающий сигнал светофора автомобиль марки Citroen.

При задержании на полицейских не было бронежилетов, свою нагрудную камеру включил только Кутушев. Задержанный Александр Пугачев начал спорить с полицейскими и потребовал отпустить его. После отказа задержанный произвел несколько выстрелов в полицейских, убив Кутушева и тяжело ранив Ольгу Макаренко. Кутушев успел произвести выстрел, ранив Пугачева в живот. Злоумышленник завладел табельным оружием копа и попытался скрыться в своем автомобиле. Однако его автомобиль был заблокирован маршрутным микроавтобусом Валерия Тимонина, ставшего свидетелем происшествия. Пугачев произвел несколько выстрелов по микроавтобусу и, угрожая оружием, заставил Тимонина освободить ему дорогу. Затем Пугачев уехал с места преступления. Патрульную Ольгу Макаренко доставили в городскую больницу №19, но врачам не удалось спасти девушку, она скончалась в тот же день в больнице во время операции. В этом деле снова также фигурировал военный.

Александр Андреевич Пугачев – уроженец города Мичуринска Тамбовской области, ранее судимый. Проживал в Чистяковом Донецкой области, последний год перед трагедией — в Днепре. Он участник АТО, бывший боец роты спецназначения "Торнадо".

На момент происшествия 25 сентября 2016 Пугачев более года находился в розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений во время службы в составе роты "Торнадо".

Вновь история повторилась не так давно. В 2023 году 29 сентября к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали 4 внедорожника, из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы. Они требовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств при проезде через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента. На этот раз, к счастью, обошлось без убитых. А могло снова закончиться совсем по-другому.

О лозунгах "всех полицейских на войну"

Вслушайтесь, это очень меткие слова, не важно кто ты и в какой одежде. Прежде чем выкрикивать лозунги: "всех ментов на войну", подумайте, а кто будет защищать вас здесь. Мы не сгребаем под одну кагорту всех военных, ни в коем случае, но сколько тех, кто может замаскироваться в форму, чтобы спрятать под ним свое настоящее лицо, или даже без военной формы, наброситься как на полицейских, так и на простых граждан? Думайте теперь, чтобы потом снова не плакать. Служба безопасной не бывает никогда и нигде и никогда не знаешь, с кем столкнешься за углом даже в более мирном городе. Помните, что в стране – война, враг может атаковать не только на фронте, но и в тылу.

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"Оборотни не почистили телефоны!" РАССТРЕЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ: ужасные детали о вероятных убийцах!