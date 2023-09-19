"Оборудуйте ВР велосипедами": в Сети отреагировали на предложение депутата крутить педали заключенным — фото

В "Слуге народа" предложили заключенным крутить педали и производить электроэнергию.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект под номером 10057, которым предлагается "мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию через велогенарационные установки".

По словам депутата, законопроект откроет альтернативные возможности для наполнения энергетической системы.

Пользователи соцсетей не прошли мимо и уже отреагировали на такое предложение политика. Сайт ТСН.ua собрал реакцию на законопроект.

Так, некоторые не поддержали креативную идею нардепа Сергея Гривко, а вместо этого предлагают крутить педали депутатам и пленным российским солдатам.

Комментарии в социальных сетях

Комментарии в социальных сетях

Комментарии в социальных сетях

Комментарии в социальных сетях

Комментарии в социальных сетях

Комментарии в социальных сетях

Комментарии в тг-каналах

Комментарии в тг-каналах

Комментарии в тг-каналах

Другие пользователи отреагировали шутками на такое предложение депутата и даже поддержали идею.

Шутливые комментарии в соцсетях

Шутливые комментарии в соцсетях

Шутливые комментарии в соцсетях

Читайте также: