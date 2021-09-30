Обошли закон: в Мексике вместо врачей, которым запрещено делать женщинам аборты, задействовали роботов

Теперь машины раздают женщинам с нежелательной беременностью таблетки для прерывания.

В Мексике появился робот, помогающий женщинам делать аборты.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В разных штатах страны — разное законодательство, иногда врачам запрещено выдавать женщинам даже таблетки для прерывания беременности. Юристы нашли брешь в законе.

Робот, которого контролируют из Мехико, где аборты разрешены, даже в консервативных областях сможет работать в рамках закона. Отныне железный помощник выдает таблетки без рецепта — всем женщинам, которые в этом нуждаются.

Пока отправили только по одному работу на каждый штат, но планируют наращивать их количество.

А в Китае также запретили аборты, потому что по данным чиновников, женщины все чаще прерывают беременность, потому что им не нравится пол ребенка.

Новости мира: в Мексике появился робот, помогающий женщинам делать аборты

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