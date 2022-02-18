Обострение на Донбассе: что задумала Россия, угрожая признать "ЛНР"/"ДНР"

У России может быть такой план: обвинить Украину в провокации на Донбассе, объявить о выходе из Минска, признать "ДНР"/ЛНР" (здесь вопрос в каких "границах"), и разместить там войска ОДКБ, начав большую войну.

То, о чем с октября предупреждали Украину западные партнеры, случилось – Россия пошла в наступление. За единственным исключением. Пока американские и европейские медиа пугали широкомасштабным вторжением со взятием Киева, Харькова, словом – чуть ли не пол Украины, Москва устроила военную провокацию на Донбассе.

В четверг, 17 февраля, артиллерийские снаряды попали в детский садик в Станице Луганской, жилой дом, газопровод, железнодорожную станцию и гуманитарный конвой Красного креста. Ранения получили два украинских военных и двое гражданских. Российская пропаганда во всем обвинила Украину. Но ведь всем хорошо известно, кто на самом деле виноват.

ЕС и США осудили провокацию, но новых санкций против России, которые на Западе обещали даже в случае обострения на Донбассе, мы все еще ждем. Секретарь СНБО Алексей Данилов не видит признаков того, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Но, по словам министра обороны Алексея Резникова, отвод части из 149 тыс. российских войск от украинских границ, о чем ранее заявляли в Кремле, не подтверждается.

ТСН.ua проанализировал, зачем Россия все это устроила, и что задумала, угрожая признать "ЛНР"/"ДНР".

Провокация боевиков

"Операция под чужим флагом". Именно так британский премьер Борис Джонсон назвал обострение на Донбассе. Предупреждал об этом и президент США Джо Байден: чужими руками Россия может спровоцировать военный конфликт, обвинив Украину.

Собственно, так в четверг, 17 февраля, и произошло. Ранним утром из тяжелого артиллерийского вооружения боевики попали в детсад в Станице Луганской. Фото, обнародованные штабом ООС, просто шокируют: в стене садика огромная дыра от снаряда. К счастью, дети в это время завтракали в столовой на втором этаже, поэтому их не зацепило. Но, к сожалению, две воспитательницы получили контузию.

Гатили боевики до позднего вечера. Повредили газопровод и железнодорожную станцию. К вечеру четверга попали в жилой дом в Станице Луганской, в результате чего возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет. По данным пресс-центра ООС, в общей сложности за 17 февраля боевики более 60 раз нарушили режим прекращения огня. А уже в пятницу утром, 18 февраля, под артобстрел попала донецкая железная дорога, а штаб ООС отчитался о 45 нарушениях с начала суток.

Чего хочет Россия

Самое масштабное за год обострение на Донбассе произошло в тот же день, когда российский МИД передавал послу США в России очередной письменный ответ Кремля на собственные же ультиматумы. Дипломатического этикета придерживаться не стали, сразу опубликовав письмо.

На 11 страницах Кремль требует от НАТО отозвать "бухарестскую формулу" саммита 2008 года, предусматривающую, что однажды Украина и Грузия станут членами НАТО, а также фактически разоружения восточноевропейских стран, ставших членами Альянса после 1997 года.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в диалоге с США Россия будет руководствоваться принципом "пацан сказал – пацан сделал". За невыполнение Западом российских ультиматумов, Москва угрожает прибегнуть к мерам военно-технического характера. К каким не говорят. Но еще месяц назад это были ракеты на Кубе и в Венесуэле.

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Также очень интересно, что у Путина снова реанимировали идею созвать саммит постоянных членов – ядерных стран Совбеза ООН. Наверное, чтобы устроить новое перераспределение мира по сферам влияния – эдакую "Ялту-2". Но тут уже Киев пошел в контрнаступление, заявив, что Россия присвоила себе место среди членов Совбеза, потому что не была страной-основательницей ООН, в отличие от Украины. На что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин ответил, что вообще-то СССР не исчез, а лишь изменил свое название.

Ответ Запада

Российская пропаганда прямо говорит: путь к деэскалации – это заставить Украину выполнить Минские договоренности. Ну, а чтобы оставить под контролем ОРДЛО, Москва понавыдавала там уже 800 тыс. российских паспортов (это официальная цифра, а неофициальная очевидно еще больше), угрожая признанием "ДНР"/ЛНР".

Собственно, о готовности признать эти квази-образования заявил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. С недавнего времени именно Россия и Беларусь составляют "костяк" ОДКБ, которую Путин успешно опробовал во время январских событий в Казахстане. Возможно, в Кремле задумали возглавить процесс по окончательному развалу и "погребению" Минских договоренностей, что может спровоцировать большую войну на Донбассе.

Зачем это России? Вспомним, что псевдо "конституции" "ДНР"/ЛНР" считают своей территорию Донецкой и Луганской областей. А это такие крупные города, как Северодонецк, Славянск, Краматорск и Мариуполь, имеющие порты и выход к Азовому морю, которое Россия уже почти превратила в свое внутреннее озеро. Поэтому у России может быть такой план: устроить провокацию на Донбассе, обвинив в ней Украину, объявить о выходе из Минска, признать "ДНР"/ЛНР" (здесь вопрос в каких "границах"), и разместить там войска ОДКБ, начав большую войну.

Тем более мы же видим, что Запад до сих пор не отреагировал санкциями на масштабное военное обострение на Донбассе. Хотя раньше и в США, и в ЕС заявляли, что сочтут вторжением даже это. Да и в целом там до сих пор нет единства по санкциям, которые могут ввести против России. И в Кремле это видят.

Польский премьер Матеуш Моравецкий говорит, что санкции, которые Евросоюз готовит против России, если Путин таки решится на широкомасштабное вторжение в Украину, будут гораздо жестче тех, которые были введены в 2014 году. Правда, Италия, по информации Bloomberg, настаивает на исключении из санкционного пакета энергетического сектора.

Интересные процессы происходят и в Соединенных Штатах. Президент Байден, госсекретарь Блинкен и другие американские чиновники не раз заявляли, что санкции, которые уничтожат российскую экономику, если Путин откроет третий (после Крыма и Донбасса) фронт войны, уже готовы. Но в реальности все совсем по-другому.

В четверг вечером, 17 февраля, республиканцы и демократы не пришли к согласию по принятию законопроекта, который бы усилил обороноспособность Украины и ввел санкции против России. И это за месяц переговоров. В то же время, в день заседания Совбеза ООН по выполнению Минских договоренностей, созванного по требованию России (потому что она сейчас председательствует в Совбезе), Сенат США проголосовал резолюцию (не имеющую юридически обязывающего характера), призывающую Белый дом "наложить на Россию значительные расходы, если она вторгнется в Украину".

У Путина проблемы

Следует также понимать, что и в России все не совсем хорошо. Путин не живет на Марсе. Кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, больно ударил по российской экономике. За год потребительские цены (т.е. инфляция) выросли на 8,73%. Бензин подорожал почти на 9%. Люди массово жалуются на резкое повышение тарифов на отопление.

"На встречах с избирателями, в соцсетях постоянно поднимается вопрос роста платежей за жилищно-коммунальные услуги, особенно в этом году за отопление – рост 40%. Это сильно отразилось на семьях с невысоким доходом", — заявил на днях вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Пока кремлевская пропаганда рассказывает, как украинцы сводят чуть ли не концы с концами, получая платежки с заоблачными тарифами, Россия, которая хвалится бесконечными запасами газа, повышает тарифы для собственных граждан. По данным социологических исследований, которые цитируют российские СМИ, 52% россиян называют тарифы высокими, а 19% – просто неподъемными.

Поэтому в Кремле очевидно решили отвлекать россиян мифическими внешними угрозами, как враждебная Украина, или приближение воинственного блока НАТО к российским границам. Доля новостей о внутренней политике и проблемах на российских федеральных каналах рекордно низкая. А дата очередной годовщины оккупации Крыма 18 марта неумолимо приближается.

Именно поэтому, возможно, ежегодное обращение Путина к Федеральному собранию подвинули на начало марта. Сосредоточится ли он в своей речи больше на внешних вопросах, проигнорировав внутренние проблемы? Ведь, например, в 2018 году во время такого же послания Путин запугивал мир новыми ракетами с ядерной энергетической установкой, которые якобы не смогут перехватить систему ПРО.

Но "ура-патриотизм", который в Кремле пытаются поддерживать военными авантюрами России, дает сбой. В российских СМИ и экспертных кругах все чаще стали появляться статьи об уменьшении арбитражной роли Путина, который уравновешивал всех приближенных к себе олигархов, и росте противостояния последних с толкающим Путина к войне силовым блоком.