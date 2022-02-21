Обострение на Донбассе и угроза новой войны: как изменилась ситуация за выходные и что обсуждали мировые лидеры

Чтобы убедить мир в своем величии, Путин угрожает применить военную силу против Украины.

Пятые сутки продолжается обострение на передовой — за выходные Украина потеряла двух своих защитников, еще пятеро были ранены. Поздно вечером 20 февраля оккупанты совершили очередную провокацию — из тяжелого вооружения обстреляли Луганск и на этом не остановились. Распространение фейков и провокаций продолжается.

На фоне такой ситуации Украина требует собраться ТКГ, чтобы принять решение о прекращении огня, однако Россия трижды отклоняет эти предложения и продолжает наращивать эскалацию. Повлиять на Кремль пытается весь цивилизованный мир, где темой номер один звучит Украина и угроза нападения РФ.

ТСН.ua собрал в один материал все главные новости и переговоры вокруг ситуации на Донбассе и границ Украины, которые состоялись в эти выходные 19-20 февраля, когда в Мюнхене проходила конференция безопасности, которую Путин проигнорировал.

Речь Зеленского на Мюнхенской конференции

Самым главным без преувеличения событием на выходных в дипломатической плоскости сдерживания страны-агрессора была Мюнхенская конференция безопасности и выступление Владимира Зеленского на ней. Президент Украины там заявил всему миру, что Россия не стремится к миру. Учитывая это, Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума и, если он не работает, то Киев имеет право все пакетные решения 1994 года подвергнуть сомнению (в часности и об отказе от ядерного оружия).

Также Зеленский предложил созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции для наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Почему Турция? Ибо Реджеп Тайип Эрдоган давно и последовательно выступает за реформу ООН и лишение постоянных членов Совбеза, среди которых и Россия, право вето.

Заявления США о вероятности нападения РФ на Украину и готовность говорить с Кремлем

В ближайшие дни или недели Россия начнет вторжение в Украину. Такое заявление 19 февраля сделал глава Белого дома Джо Байден. Президент США подчеркнул, что Россия в настоящее время окружила наше государство с трех сторон — вдоль российской границы, Крыма и Беларуси.

На фоне этих заявлений госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля. Вопросы для обсуждения – Украина. Кроме того, в течение недели политики дважды говорили по телефону.

Более того, Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам госсекретаря, переговоры должны быть о мире. Блинкен также отметил их продуктивность. Впрочем, других подробностей, связанных с предстоящей встречей президентов США и России, он не сообщил.

Следует заметить, что Байден в субботу, 12 февраля, говорил по телефону с Путиным. Разговор президентов длился более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

Переговоры Макрона с Путиным, Байденом и Зеленским

В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

На выходных президент Франции дважды общался с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет AFP, эти переговоры Париж рассматривает как "последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать большого конфликта в Украине".

Детали первого разговора приводит российский "ТАСС". Путин в очередной раз пожаловался Макрону на "провокацию" украинских военных на Донбассе. Очевидно, что виновными в обострении в зоне ООС Путин называет не своих марионеток в ОРДЛО, а украинских бойцов. Также президент страны-агрессора потребовал, чтобы США и НАТО "непосредственно и по сути" ответили на ультиматумы РФ по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Позже в Елисейском дворце добавили, что Макрон и Путин договорились организовать в ближайшее время встречу контактной группы по прекращению огня на востоке Украины.

После разговора с Путиным Эммануэль Макрон снова позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По информации французского телеканала BFM, разговор Зеленского с Макроном длился пол часа. Президент Украины в Twitter сообщил, что рассказал Макрону о ситуации с безопасностью на Донбассе и новых провокативных обстрелах.

Второй разговор Макрона и Путина по информации СМИ, длился час. При этом не уточняется источник этой информации и не приводят данных об итогах разговора.

Также Макрон в этот же день по телефону поговорил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и с президентом США Джо Байденом. Президенты США и Франции обсудили вопросы дипломатического решения проблем с Россией, а также меры по сдерживанию Москвы. По сообщению Елисейского дворца, лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, взяли на себя жесткие обязательства принять все необходимые меры, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир.

Саммит по безопасности при участии Байден и Путина

Стоит отметить, что во время телефонных переговоров Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по безопасности в Европе, а они согласились.

"Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе", — говорится в сообщении.

Повестка дня саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений. 19 февраля боевики вообще 136 раз нарушили режим "тишины", 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Ранее стало известно, что за последние четыре дня оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

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