Обострение на фронте: военные рассказали о ситуации на одном из самых горячих направлений

Украинские военнослужащие фиксируют обострение ситуации на Лиманском направлении в течение последнего месяца.

"Около месяца-полутора на Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия, ситуация очень сильно обострилась. Враг совершает штурмы, поэтому встал вопрос обеспечения дронами. Для различных целей – для разведки, для поражения техники врага. Есть необходимость в беспилотниках разного типа – в разведывательных и ударных. Не секрет, что БПЛА стоимостью около 500 евро способен повредить или уничтожить вражеский танк. То есть можем говорить, что это очень удобное и дешевое средство поражения", — рассказала в комментарии для ТСН.ua военнослужащая с позывным "Ганжа".

К этому военнослужащая добавила: "Их, дроны, называют самыми дешевыми снарядами, поскольку маленькая летающая "мясорубка", оснащенная самодельной бомбой, по себестоимости дешевле любого артиллерийского боеприпаса. Ее точность зависит только от ловкости пилотов, а у наших пилотов количество выпущенных камикадзе равно количеству пораженных целей, мы закупаем дроны по 18 — 20 тыс. гривен за штуку, сейчас хотим закупить партию в 20 дронов, это потенциально 20 подбитых вражеских автомобилей, БМП или танков. Надеемся на вашу помощь. Никто не победит страну, в которой каждый и каждая включены в национальное сопротивление. Наша монобанка: https://send.monobank.ua/jar/73e9aM1VUt ".

В своем ежедневном отчете Генштаб ВСУ отметил, что на этом направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области.

"Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Диброва, Звановка Донецкой области", — сообщил Генштаб.

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