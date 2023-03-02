Обострение ситуации в Молдове и оккупированном Приднестровье без россиян не обходится: есть ли угроза Украине

Россия не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове и оккупированном Приднестровье. Очередное заявление россиян о так называемой "радиоактивной провокации", которую, якобы, готовит в Приднестровье Украина, в Молдове назвали "ложью", говорится в ТСН.

В то же время в Кишиневе снова состоялся протест пророссийской партии "Шор", куда несколько тысяч участников организованно свозили автобусами. Часть — против высоких цен, другие — против курса Молдовы в сторону Запада и НАТО.

Юрма в центре города Кишенева требует, чтобы правительство оплатило им коммуналку за все зимние месяцы, а лучше вообще ушло в отставку. На высокие цены жалуются и пенсионеры, и молодежь, но горожане прекрасно знают, что на улице эти люди собираются совсем за другие деньги. “Людей централизованно подвозят на автобусах и микроавтобусах, проплаченных на “шоровские” деньги. Людям платят от 10 до 30 евро в день за участие в этих акциях», – говорит аналитик Дорин Скобиоале.

Молдова – бывшее государство Советского союза, где Россия в 90-х создала первый "замороженный конфликт". Узкая полоса на левом берегу Днестра более 30 лет находится под российской оккупацией. В 92 году русские военные открыто стреляли в молдавские, далее — военное поражение и вынужденное перемирие. Приднестровье осталось под контролем россиян, пытавшихся с тех пор контролировать всю внешнюю политику Молдовы. В последние годы там прозападное правительство, поэтому российские силы влияния максимально активизировались.

Толпа кричала «прочь диктатуру» и утверждала, что свобода осталась только в России. Чтобы объяснить о народной поддержке и популярности этих идей: в парламенте у партии "Шор", которая организовала митинг, шесть депутатов. Глава партии названной в его честь олигарх Илан Шор — скрывается вне страны, на него наложены американские санкции. В списке так и отмечено: за работу на интересы Кремля. Политическая сила, лидер которой под американскими санкциями, продолжает разжигать недовольство в обществе с помощью американской соцсети фейсбука. Для объявлений Шора покупают страницы зарегистрированные в Азии и уже от их имени распространяют социальную рекламу, вроде бы не нарушая санкций. Она охватывает до миллиона пользователей, а єто треть населения Молдовы.

Журналистам несложно найти людей, честно говорящих, что их привезли автобусами. И людей, совсем не говорящих на румынском, единственном государственном языке Молдовы. “Я не могу понять ваш язык, простите. Я из России”, — признается один из участников акции.

Совсем недавно президент Молдовы Майя Санду объявила, что получила от украинской разведки информацию о плане Кремля по подготовке государственного переворота в стране. По словам Санду, план, в частности, предусматривал диверсии по привлечению лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское, также Кремль планировал "сменить власть в Кишиневе путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции".

Один из популярных в Молдове лоукостов "Визейр" объявил о прекращении полетов в Кишенев с 14 марта из-за опасности. На территорию страны уже несколько раз залетали российские ракеты, а в непризнанном Приднестровье — короткой полосе, растянутой между Украиной и Молдовой — объявлены военные сборы на три месяца.

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Всем, кто согласится стать под знамя непризнанной республики, обещают платить примерно 150 евро в месяц. Командовать ими будут российские военные — сейчас в Приднестровье насчитывают около полутора тысяч россиян.

“На вооружении 12 танков Т-62, поэтому этим танкам по 60 лет. Они обслуживаются на коленке. Долгое время у них уже нет возможности подвозить туда ни запасные запчасти, ни ничего. Так что угрозы они не представляют ни для Молдовы, ни для Украины. Но это не значит, что они по приказу Москвы не смогут устроить какие-либо провокации, или инсценировка – якобы нападение на себя под чужим флагом”, – говорит Скобиоале.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане предупредил, что Россия не будет атаковать Молдову по военному пути, а попытается парализовать ее гибридной войной. Привести хаос в деятельность органов государственной власти, дестабилизировать положение путем спровоцированных социальных протестов. Последнюю ложь Кремля — вроде бы это Украина готовит провокацию возле Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов" — власти Молдовы категорически возразили.

В понедельник с территории страны выслали двух иностранцев. В службе информации и безопасности Молдовы, аналогу нашего СБУ, заявили, что эти люди связаны "с определенными подрывными центрами за рубежом".

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