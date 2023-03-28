Обострение в Авдеевке: какие шансы у России захватить город и чем это грозит

Ситуация в Авдеевке Донецкой области обострилась. С 27 марта город находится в "красной" зоне. Теперь из-за постоянных обстрелов въезд туда запрещен. Российская армия сосредоточила основные усилия на ведении наступления на этом направлении и, вероятно, привлекла к штурму опытных "вагнеровцев".

Зачем Россия превращает Авдеевку во второй Бахмут, какие шансы у врага захватить город и чем это грозит, рассказал ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

Чем грозит захват Авдеевки Россией

По словам Жданова, Авдеевка не имеет особого стратегического значения. Город важен для врага в ходе наступательной операции, ведь является плацдармом. Если армия РФ захватит город, то она отодвинет украинские войска от Донецка. Кроме того, в таком случае оккупанты продвинутся вперед, ближе к административным границам Донецкой и Луганской областей.

"Вот и все. Она не имеет такого стратегического значения. Не имеет и оперативного значения на сегодняшний день. Это просто как Бахмут. Это город, наш город, и они просто продолжают захватывать территорию", – пояснил Жданов.

Скриншот из deepstatemap.live

Какие шансы у России захватить Авдеевку

Военный эксперт считает, что шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут. Жданов подчеркнул, что Украина "сделала выводы" после Бахмута, поэтому в случае с Авдеевкой город закрыли сразу. Оттуда эвакуируют гражданских вместе с городскими службами и готовятся к обороне.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш ранее сообщил, что в городе также отключат мобильную связь. Он призвал жителей не медлить и уезжать. По его словам, почти каждый день в результате вражеских обстрелов "складываются" многоэтажные дома.

"Кстати, Авдеевка всегда была таким форпостом. И в Авдеевке есть участки фронта, которые еще находятся на позициях 23 февраля 2022 года. Ни на метр не сдвинулись. Мы готовимся к обороне этого города", — отметил Жданов.

Обострение в Авдеевке – новое большое наступление России?

Жданов считает, что наступление россиян в Авдеевском направлении вряд ли можно выделять как отдельный эпизод. Это не новое большое наступление РФ. По словам военного эксперта, российская армия выдохлась на Бахмутском направлении, однако за счет боев там накопила силы на других направлениях

"И вот они сейчас пытаются. Не пошло в Бахмуте — попробуем в Авдеевке. До этого они пробовали в Угледаре — не пошло в Угледаре. Перед этим они пробовали в Кременной, на Лиман. Пробовали на Купянск. Они постоянно пробуют. Там, где есть хоть немного резерва, есть возможность, они пытаются наступать", — объяснил военный эксперт.

Наступление на Авдеевку, вероятно, политическое решение

Жданов добавил, что президент России Владимир Путин, вероятно, поставил оккупационной армии новый дедлайн. "По данным некоторых источников, Путин дал две недели на захват Бахмута и Авдеевки", – сказал военный эксперт.

Отметим, что военно-политический обозреватель Алексей Арестович выразил мнение, что попытки российской армии наступать на Авдеевском направлении могут быть политическим, а не военным решением. В разговоре с российским оппозиционером и адвокатом Марком Фейгиным 27 марта он сказал, что противник мог бросить резервы на Авдеевку в ответ на оценки западных военных аналитиков и заявления украинского военного командования.

"Скорее всего, это был окрик из Москвы, который приказал военному командованию: "А почему они там заявляют в Украине, что Бахмут уже не взять, что нет тактической возможности? Ну-ка покажите". И они погнали людей на убой для того, чтобы демонстрационно показать это сверхусилие. Я к тому, что это не военное решение. Это уже не военная логика, а политическая", — считает Арестович.

Скриншот из deepstatemap.live

Авдеевку штурмуют опытные "вагнеровцы"

В свежем отчете американского Института изучения войны говорится, что российское военное руководство, вероятно, привлекло к штурму Авдеевки "вагнеровцев" с опытом. Таким образом, оккупанты пытаются поддержать истощенные и менее качественные силы "ДНР". Аналитики считают, что участие боевиков "Вагнера" вблизи Авдеевки может помочь объяснить ограниченные тактические успехи РФ в этом районе за последнюю неделю. Речь идет, в частности, о незначительных успехах на севере и юго-западе Бахмута Донецкой области.

Потери России у Авдеевки значительны, а значительного прогресса нет

По данным британской разведки, российские войска несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса. Десятый танковый полк РФ, вероятно, потерял большую часть своих танков во время попытки окружить город с юга.

Полк входит в состав 3-го армейского корпуса. Это первое крупное новое формирование, созданное Россией для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года. В разведке считают, что потери 10-го танкового полка, скорее всего, связаны с тактически ложными лобовыми атаками, подобными другим недавним неудачным российским бронетанковым атакам, например, вокруг города Угледар.

Напомним, что по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Обострение в Авдеевке – военные закрыли город для гражданских и выключают мобильную связь

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