Обострение в Нагорном Карабахе: почему воюют Азербайджан и Армения и какова история конфликта

Во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится более столетия.

ТСН.ua собрал информацию, почему воюют Азербайджан и Армения, как долго длится вооруженное противостояние между странами и кому принадлежит Нагорный Карабах.

Чья территория Нагорных Карабах

Каждая из стран считает Закавказье своими историческими землями. По версии Армении, Нагорный Карабах – это территория, где проживают в основном этнические армяне. По версии Баку, эти территории юридически принадлежат им. Если опираться на исторические факты, то название Карабаха происходит от азербайджанских слов "гара" – черный и "бах" – сад. Название части района – Нагорный Карабах появилось в начале 1800-х. В Азербайджане не разделяют Карабах на горный и равнинный, для страны весь район цельный – Карабах.

После распада Российской империи в 1917 году появилась республика Северный Азербайджан, претендовавшая на Карабах. Свои претензии на район выдвинула Армения. С тех пор начались столкновения, которые продолжались до сих пор.

Вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе 2020 года / Фото: Associated Press

Какая причина конфликта в Нагорном Карабахе

Причиной вооруженного противостояния между двумя странами является спорная территория Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан были в составе Советского Союза, а Нагорный Карабах – автономией и контролировался Азербайджаном. Конфликт между ними разразился в конце 1980-х, когда парламент Армении заявил о вхождении Карабаха в состав Армянской ССР, с чем, конечно, не согласился Баку.

Уже десять лет спустя, 1991-1993 годов возникла новая война в Нагорном Карабахе. Завершилась она подписанием мирного соглашения, согласно которому территории Закавказья стали непризнанной республикой. Однако де-факто они контролируются Арменией, а де-юре входят в состав Азербайджана. С тех пор вооруженные стычки считают "замороженными", но время от времени вспыхивающими.

В последний раз вооруженное противостояние обострилось в 2022 году. После полуночи во вторник, 13 сентября, государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах. Баку обвинил вооруженные силы Армении в "широкомасштабных диверсиях" на Дашкасанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. А в Минобороны Армении сообщили, что в ночь на 13 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана вели интенсивный огонь из артиллерии и стрелкового оружия по позициям вооруженных сил Армении.

Вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе 2020 года / Фото: Associated Press

Какая позиция Украины в этом конфликте

Официальная позиция Украины была принята на уровне ООН. В документе говорится, что независимость Нагорного Карабаха не признается, как и оккупация азербайджанских территорий Арменией. Так, в 2016 году МИД Украины в своем заявлении прямо написало о " соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики".

Почему Азербайджан напал на Армению

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Среди целей "операции" — "восстановление конституционного строя", " прекращение широкомасштабных провокаций", "разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с наших территорий", "нейтрализация" военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных азербайджанских граждан.

В Министерстве обороны Армении утверждают, что в "в Нагорном Карабахе нет армии ВС Армении". Там опровергают сообщения СМИ Азербайджана о присутствии на Закавказье "подразделений ВС, военной техники и личного состава".

Между тем, местные армянские СМИ пишут, что российские "миротворцы" сбежали из Карабаха и не будут защищать Армению.

Напомним, премьер Армении Никол Пашинян также заявлял, что Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности, ведь ее "возможности изменились" в результате "событий в Украине".

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