Обострение в Нагорном Карабахе: вмешаются ли в конфликт Турция и Иран

Сегодня, 19 сентября, в Нагорном Карабахе снова разразился конфликт. Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера".

Сколько продлится этот конфликт и чем он может завершиться, объяснил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

Будет ли окончательное решение Карабахского вопроса

"Мы не знаем наверняка. Война – это очень сложное явление. Мы не знаем, как далеко они (Азербайджан. – Ред.) готовы заходить и как готовы защищаться армяне. Россияне также считали, что через три дня возьмут Киев. Но уже полтора года воюют", – говорит Черник.

Пашинян сливает Карабах?

"Все на то похоже. Без логистики и без поддержки Армении сама "Нагорно-Карабахская республика" не может удержаться. Если да, то похоже, что этот многолетний продолжающийся конфликт может быть завершен. Но давайте не спешить, все только началось", — отмечает. военный эксперт.

Фактор Ирана

Черник напомнил, что традиционно Азербайджан имеет очень серьезный союзник в виде Турции. Армения всегда рассчитывала на Россию. Иран, являющийся союзником РФ, во время предварительного обострения в августе 2022 года перебрасывал свои войска в границу с Азербайджаном.

Также читайте Войска РФ из Карабаха могут бросить в Украину: эксперт о последствиях обострения в Закавказье

Однако, по мнению Петра Черника, Иран в Карабахском конфликте останется пассивным наблюдателем и не будет воевать на стороне Армении.

"Все же там есть слишком сложные культурные моменты. Армения все-таки христианское государство, иранцы – мусульмане. И нет там стратегического потенциала у Ирана", – говорит эксперт.

Кроме того, азербайджанцы составляют подавляющее население Северо-Западного Ирана и является вторым по численности после персов этнической группой страны и крупнейшим национальным меньшинством Ирана.

По словам Черника, азербайджанцы Ирана, несмотря на то, что являются шиитами, в отличие от турок и остальных азербайджанцев, не забыли свою идентичность и ассоциируют себя с Азербайджаном. Поэтому Тегеран не захочет обострять ситуацию в своей провинции – Восточный Азербайджан.

Кроме того, действующий аятолла Ирана Али Хаменеи – по происхождению азербайджанец.

"Иран имеет большой военный потенциал. Те же "шахеды". Это большое военное государство. Но есть ли у Ирана стратегический взгляд на Армению – нет. Она зажата горами и не представляет для Ирана большого значения. Почему он в эту игру играет – противник Турция. Банальная геополитическая игра – где у твоего соперника есть интересы, там его нужно ослаблять, Ирану гораздо интереснее Сирия и выход в Средиземноморье.

Я не вижу предпосылок, что Иран выступил на стороне Армении, потому что сама Армения должна играть эту игру, а она ее не играет. У меня создается впечатление, что Пашинян решил Нагорный Карабах сливать", – говорит Черник.

По его словам, важным игроком в этом конфликте Иран не станет.

Позиция Турции

Что касается Турции, то эксперт уверен, что Эрдоган не отважится вступить в войну.

"Даже по тем соображениям, что Азербайджан сам по себе перевешивает Армению по численности населения. За это время Азербайджан "прокачался" турецким и израильским оружием. Они сами могут "задушить" этот Карабах, если не будет вмешательства Армении или российского контингента", — отметил полковник запаса.

Однако Анкара издавна враждует с противником Баку – Арменией. В частности, у страны напряжены отношения из-за геноцида армян, совершенного в Османской империи 1915 года. Турция категорически отрицает факт геноцида.

Эксперт уверен, что Анкара будет помогать Азербайджану вооружением и материально-техническим обеспечением, но не готова открыто ввести свои войска в регион.

"Вопрос в том, как далеко дойдет конфликт. В феврале прошлого года большая часть мира считала, что Украина падет. Никто не ожидал такого яростного сопротивления. Поэтому никто не знает, насколько велико будет сопротивление так называемых "бандформирований" Карабаха, как их называет Азербайджан.. Не будет геноцида, резни армян. Этого Азербайджану никто осуществить не даст", – подытожил Петр Черник.

Напомним, что сегодня, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе раздаются звуки артиллерии и взрывы.

В свою очередь армянский премьер Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в войну. Он добавил, что ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Также Пашинян неожиданно заявил, что Армения не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

ТСН.ua собрал информацию, почему воюют Азербайджан и Армения за Нагорный Карабах.

Читайте также: