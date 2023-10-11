Обострение вокруг Авдеевки: все, что известно о возобновлении наступления врага и причинах

Украинские защитники отмечают, что из-за обострения на фронте им нужна поддержка общества, и призывают отбросить все ссоры.

Ситуация обострилась не только на Авдеевском направлении, о чем стало известно накануне, но и по всему восточному фронту. Эксперты предупреждают о нахождении на пороге бурных событий, а бойцы ВСУ просят украинцев о поддержке.

ТСН.ua собрал все, что известно об обострении на Авдеевском направлении фронта.

Об обострении на фронте вокруг Авдеевки Донецкой области стало известно утром 10 октября. Тогда глава ГВА Виталий Барабаш сообщил о массированных вражеских ударах по Авдеевке с танков, артиллерии, "Градов" и тяжелых боях к северу от города.

Также читайте Оккупанты накапливают силы: в ВСУ рассказали о ситуации вокруг Бахмута

Активизацию российских войск на Авдеевском направлении вечером того же дня подтвердил представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"На Авдеевском направлении враг действительно активизировался. Наши защитники сегодня отбили атаки врага в районах Керамики, Очеретиного, Бердичев, Степного, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского", — рассказал Штупун.

Он добавил, что захватчики также нанесли авиаудары возле Бердичев и Авдеевки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Был признак, что сейчас ор*и полезут. оккупанты попытались совершить прорыв на Авдеевском направлении Авдеевка на карте Deepstate

Враг активизировался на всем восточном фронте: что говорят в ВСУ

Азовец Богдан Кротевич "Тавр" и экс-нардеп, военнослужащий Егор Фирсов заявили, что враг воспользовался прикованностью внимания мира к Израилю и возобновил активные действия на фронте. Кротевич отметил, что россияне перешли к активным наступательным действиям по всему восточному фронту.

"Сейчас ваша поддержка особенно нужна украинским солдатам", – обратился "Тавр" к украинцам.

"Враг активно перешел в наступательные действия. С техникой и штурмами. Особенно на Авдеевском направлении. Сейчас, как и в начале войны, надо отбросить ссоры – и продолжить заниматься делом каждый на своем месте. Нам снова нужна максимальная поддержка всего народа", – подчеркнул Фирсов.

Что говорят эксперты об обострении на фронте

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев выразил мнение, что "мы находимся на пороге бурных событий".

Также читайте Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

"Боевые действия значительно активизировались на востоке Украины, ситуация сложная в районе Авдеевки, не менее сложная обстановка на Купянско-Лиманском направлении. Украинская армия там ведет ожесточенные бои. Враг имеет численное преимущество, постоянно атакует наши позиции, ситуация там очень сложная", – рассказал Селезнев.

Он отметил, что не менее сложная ситуация в Запорожской области, где враг сосредоточил немалые ресурсы. По мнению эксперта, оккупанты работают над созданием будущего поля битвы путем разрушения украинского потенциала.

"Ситуация очень сложная и динамичная, имеет тенденции к обострению. Думаю, в ближайшей перспективе мы будем наблюдать это обострение и дальше – враг пытается трансформировать свое численное преимущество. Мы уже слышали о том, что враг сосредоточил уже 429 тысяч своих воинов, на территории Брянской, Курской и Белгородской областей около 28 тысяч. У них есть немалый ресурс для ведения агрессивной войны", – сообщил эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне активизировались по всей линии фронта

Почему оккупанты активизировались в районе Авдеевки

По оценкам аналитиков Института изучения войны, захватчики пытаются максимально обострить ситуацию вокруг Авдеевки и в западной части Запорожской области, чтобы оттеснить ВСУ от Роботиного.

Для наступательных операций враг задействовал три батальона, но пока никакого продвижения не достиг. Эксперты считают, что для окружения Авдеевки оккупантам нужно гораздо больше сил, потому что этот участок фронта достаточно сильно укреплен.

Российские военные / Фото: Facebook/Луганская областная военно-гражданская администрация

Аналитики обратили внимание, что активизация россиян в районе Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной части Запорожской области. Их целью может быть препятствие украинскому командованию перебросить силы на критические участки фронта в западной части Запорожской области.

Ситуация на Авдеевском направлении на утро 11 октября

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска силами до трех батальонов при поддержке танков и бронемашин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Силы обороны Украины отразили все атаки противника, не допустив потерь позиций и рубежей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отражают массированные наступления, а где-то и продвигаются! Самые оперативные данные от Генштаба

Читайте также: