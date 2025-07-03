Обострение войны в Украине: Жданов рассказал, на что способна армия РФ и как остановить Путина

Владимир Путин, Олег Жданов / © ТСН

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Российская армия активизировалась на фронте. Обострение войны в Украине началось и может завершиться только после завершения мирных переговоров с РФ. Об этом заявил глава Главного Управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Тем временем армия РФ развернула вблизи Сумщины около 50 тысяч своих войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что «внимательно наблюдает» за наступлением россиян в Сумской области. «Посмотрим, что будет», — сказал он.

Как ситуация на фронте влияет на переговоры, что происходит на Сумщине и как обострение там может повлиять на ход войны — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Как ситуация на фронте влияет на переговоры

Олег Жданов объясняет: глава ГУР Кирилл Буданов говорит о классических дипломатических шагах.

«Дело в том, что, когда начинаются переговоры с террористами, они начинают убивать заложников. И всегда нет других случаев, когда начинаются переговоры, и побеждающая сторона она начинает формировать свою позицию за счет состояния на линии фронта», — говорит эксперт.

Президент России Владимир Путин постоянно отмечает, что у него нет необходимости останавливать огонь даже на 30 суток, потому что они «побеждают».

«Мы наступаем, говорит Путин. Чем больше обстрелов, чем больше жертв среди гражданского населения, они надеются, что таким образом они нас сломают. И мы согласимся на, как говорится, лучше плохой мир, чем хорошая война. По такому принципу. Буданов все совершенно правильно сказал. Это классика дипломатии, к сожалению. Если ты хочешь победить, контакт с врагом должен быть только в поле боя. Пока сам враг не захочет с тобой вести переговоры. А для этого нужно сформировать свою переговорную позицию на поле боя», — объясняет Олег Жданов.

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По его словам, ответить, сколько еще продлятся мирные переговоры с Россией, может только президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по мнению Жданова, переговоры с РФ подвергают нас эскалации на линии фронта и усилению обстрелов в глубине территории Украины.

«Здесь прямая зависимость», — считает Олег Жданов.

Что происходит на Сумщине

Армия России пересекла границу Курской и Сумской областей и продвигается в Сумы, находясь в 20 километрах города. Областной центр стал новой целью Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «внимательно наблюдает» за наступлением россиян в Сумской области. Об этом он сказал в ходе общения с прессой.

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Журналист сказал, что Россия развернула около Сумщины около 50 тысяч своих военных и спросил, как планирует действовать Трамп. «Посмотрим, что будет. Я внимательно наблюдаю за этим», — ответил президент США.

Олег Жданов напоминает, что мы наблюдаем Трампа у власти уже шестой месяц и называет его заявление «болтовней»:

«Это сугубо разговоры Трампа, чтобы замылить глаза обществу. Особенно нам и нашим партнерам — тем, кто заинтересован в прекращении этой войны».

По его словам, Трамп периодически повторяет нарративы Российской Федерации.

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«И ему все равно, как эта война завершится, я имею в виду, для участников — для нас и для России. По большому счету ему нужно, чтобы прекратили огонь. И он поедет в Осло за Нобелевской премией мира», — говорит эксперт.

Как ситуация в Сумской области может повлиять на ход войны

Обострение в Сумской области для Украины изменяет ситуацию в политическом контексте, говорит Олег Жданов.

«Или мы доказываем нашим партнерам, что мы можем громить Российскую Федерацию, вытеснять с нашей территории, и они будут оказывать помощь. Чем сильнее мы выступаем на поле боя, тем больше нам будут оказывать помощь», — говорит эксперт.

Он объясняет: если нам не удастся, на нас будут смотреть как на более слабую сторону, и будут предлагать нам компромиссы.

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«А реально, с точки зрения военной, 50-тысячная группировка войск на таком широком фронте, я думаю, что это максимум задачи, которую они могли выполнить на сегодняшний день по захваченной территории. Возможно колебание линии фронта, но в тактических границах. То есть в пределах нескольких позиций, не более того. Тем более что у нас на сегодняшний день есть сообщения российских пропагандистов, что уровень потерь в Курской группировке российских войск достиг катастрофической отметки», — говорит Олег Жданов.