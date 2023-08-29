Обозвал и плюнул у раненого воина: что известно о фитнес-тренере из Полтавы, который бросался на военных из-за повесток

В полиции уже начали расследование, а полтавский ТЦК и СП обратился в СБУ.

В Полтаве скандальный блогер и фитнес-тренер Роман Заволока посреди улицы бросался на военных. Он обвинял воинов в убийствах российских окупантов "за деньги", а на раненого воина Александра Мацька плюнул и обозвал его "придурком", потому что он защищал Украину. Своими видео житель Полтавы хвастался в социальных сетях.

ТСН.ua собрал подробности громкого скандала с горе-блогером.

Обвинял военных в том, что они защищают Украину

Скандальный фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока в своем аккаунте в Instagram регулярно публиковал видео, на котором он с друзьями унижает военных ВСУ на улицах города. Мужчина намеренно провоцировал людей в форме, чтобы те, вероятно, сорвались из-за неадеквата.

Заволока провоцирует военных

На одном из видео фитнес-тренер набросился на военного, потому что "мол он убивает россиян за деньги". Когда воин ему ответил, что россияне – это оккупанты, которые пришли в Украину с войной, тот только удивился и показал военным средний палец.

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Также в Петровском парке недалеко от памятника Шевченко в Полтаве фитнес-тренер устроил конфликт с полковником Александром Логвиненко — командиром сводной штурмовой роты РТЦК и СП "Один". Логвиненко — боевой командир, воюет с 2014 года и сейчас занимает должность военкома Полтавского района. Он также оскорблял защитника Украины.

Плюнул у раненого ветерана войны и обозвал его "придурком"

На одном из видео Роман Заволока показал, как он с другом напал на еще одного военного. Им оказался Александр Мацько – доброволец, который с 2016 года защищал Украину на фронте и получил тяжелое ранение. Фитнес-тренер и его партнер начали насмехаться над дрожащими руками украинского защитника. Тот объяснил им, что получил тяжелую контузию на фронте и теперь у него тремор.

Однако у Заволоки не возникло никакого уважения к тому, кто его защищал. Он обозвал ветерана войны Александра Мацька "придурком" и плюнул в защитника Украины.

Издание "Полтавщина" сообщает, что Александр Мацько защищал Украину с 2016 года. В 2022 году бронемашина Александра взорвалась на мине и военный получил травмы — тяжелую контузию и разные ожоги и повреждения ног. Он долго проходил реабилитацию и имеет вторую группу инвалидности, поэтому его взяли на службу в ТЦК и СП.

Заволока набросился на военного / Фото: скриншот с видео

"Он оскорбил не меня, а воюющих и погибших ребят" — Александр Мацько

Полтавский областной ТЦК и СП опубликовал реакцию старшего солдата Александра Мацько на событие. Военный отметил, что такое у него впервые.

"Ежедневно случаются определенные неприятные моменты, но такое у меня впервые. Я считаю, что он обидел не меня. Если бы я шел в штатском, он бы не обратил на меня внимания. Он обидел воюющих ребят, которые в госпиталях, которые похоронены", – сказал Александр Мацько.

В областном военкомате добавили, что Мацько служил добровольцем в батальоне специального назначения Нацгвардии "Донбасс". На его счету – служба Украины в разных разведывательных или штурмовых подразделениях и ранения.

Заволока набросился на военного / Фото: скриншот с видео

Что известно о скандальном фитнес-тренере Романе Заволоке

Украинский офицер Анатолий Штефан сообщил, что скандалиста зовут Заволока Роман Александрович. Он родился в июле 1996 года.

Роман Заволока / Фото: Фото из социальных сетей

Заволока работает фитнес-тренером в одном из спортивных клубов Полтавы. Анатолий Штефан настаивает на наказании для блогера, который бросался на военных и оскорблял их.

В полиции Полтавской области сообщили, что они по этим фактам приступили к производству по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Реакция Полтавского ТЦК и СП

В Полтавском ТЦК и СП тоже отреагировали на неадекватное поведение Заволоки. Там подчеркнули, что уже обратились и в СБУ из-за выпадов в сторону военных.

"Именно по статье 435-1 "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и статье 436-2 Уголовного кодекса Украины было направлено представление в Службу безопасности Украины от имени ТЦК. К тому же сразу после инцидента военнослужащие вызвали полицию, правда правонарушитель отказался их ждать и скрылся. Подозрение по статье статьи 173 КУоАП Романа Заволока уже объявлено, Александр Мацько и другие военнослужащие уже дают против него показания", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области тоже расследуют дело скандального блоггера Марианна Чавы. Чава стал известен после скандального инцидента в Дрогобыче в июне 2023 года. Он подошел к представителям ТЦК и СП, когда те раздавали повестки. Чава восклицал им, что "войны официально нет" и провоцировал на конфликт.

Как оказалось, работники ТЦК – это военнослужащие, получившие ранения на фронте и переведенные в военкомат. Один из воинов, на которых набросился блоггер, на войне потерял сына. Другой – 23-летний Артем Белоусов – воевал от 18 лет. На фронте парень потерял глаз и имеет вторую группу инвалидности. После этого его перевели на работу в военкомат.

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