Обращались даже к экстрасенсам: на Черниговщине крестьяне ловят ночного поджигателя сараев

За три недели неизвестный сжег десяток хлевов и 20 тонн сена.

Они потеряли покой и сон. Две сотни жителей Ничеговка на Черниговщине держит в страхе неизвестный поджигатель. За три недели сожжено с десяток хлевов и 20 тонн сена. Горит только на одной деревенской улице — Шевченко. Совместные патрулирование крестьян и полиции пока — без результативны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Это дотлевает сто тысяч гривен. Именно в такую сумму оценили сожжены пироманом почти 20 тонн сена. На него работала семья все лето, чтобы было чем кормить четырех коров. Страх настолько парализовал хозяев усадьбы, что они даже боятся говорить на камеру. Именно после этого пожара в Ничогивци постоянно патрулируют полицейские.

Местные вспоминают, первый пожар случился еще в феврале. Загорелось сено, но тогда огонь быстро потушили и люди подумали, что винной стал окурок. Но через полгода на этой улице стало гореть так регулярно, что запах гари постоянно висит в воздухе. Три недели назад загорелся сарай. Он сгорел дотла. И с тех пор в Ничогивце горело что три дня, на прошлой неделе — чуть ли не каждый день.

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"За что страдаем, я не знаю, что мы кому что виноваты, разве это так можно, скоро останемся без ничего. Уже из дома вечером боимся выходить, беда да и только", — говорит местная жительница.

Этой женщине даже пришлось спилить деревья в собственном саду на дрова. Все ее запасы на грядущую зиму сгорели на днях, по сути, еще утром. Запылало, как только женщина, управившись, зашла в дом. Ее сосед — дядя Миша на место сожженного дровяного сарая составил обгоревшие поленья. Это то, что удалось спасти от огня.

В страхе все село держит просто какой-то человек — невидимка. На освещенной и к пожарам улице теперь лампочка на каждом столбе. Полиция с добровольцами уже третьи сутки держит село в окружении, но пылает и дальше.

В полиции говорят, что на причастность к поджогам проверяют местного жителя. Пока собирают доказательства. Между тем люди во дворах запасаются водой, а спать ложатся одетыми.

"Поджоги начинается с семи часов, когда еще сереет. Не знаю, подозревать никого не можем, сами понимаете, не пойман — не вор, но такая ситуация сложилась. Сейчас много полицейских обеспечивают охрану села. Не спим, все контролируют по очереди, вечером, утром все не спят, мы забыли, что такое спокойная ночь ", — говорит староста села Марина Толчакова.

Добавляют крестьяне, сценарий и время поджогов — фактически идентичен. И горит так, что у спасателей сомнений нет. В каждом протоколе пишут — вероятный поджог.

Крестьяне безрезультатно обращались к экстрасенсам. Кинолог со служебной собакой тоже не вышел на след поджигателя. Теперь у них надежда на высокие технологии.

"Мы одного хотим, чтобы нам чем-то помогли", — жалуются местные жители.

Люди уже в таком отчаянии, что никому не доверяют, а в поджогах даже подозревают друг друга. Ничогивци боятся, что поджигатель, почувствовав вкус безнаказанности, после хлевов начнет курить дома вместе с людьми.

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