Образование под землей: как в Харькове работают школы

Подземная школа в Харькове / © ТСН

Харьков продолжает развивать уникальную систему образования под землей. После успешного опыта создания подземных школ и укрытий, город расширяет сеть учебных классов непосредственно в метрополитене. Новая локация заработала на станции «23 Августа», став уже 21-м безопасным образовательным пространством в городе.

О том, как дети возвращаются к нормальной жизни под грохот поездов, расскажет корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Первые объятия за четыре года

Для большинства маленьких харьковчан этот учебный год стал первым за долгое время, когда вместо экрана телефона они увидели глаза учителя и одноклассников. Четыре года дистанционки из-за пандемии и полномасштабной войны лишили детей элементарного — живого общения.

Кира Кочура, школьница: «Мне очень нравится, потому что я здесь с моими друзьями и я не на онлайне. И все это очень классно!»

Мама Киры, Ирина, не сдерживает радости, ведь для развития ребенка школа — это не только уроки, но и социализация.

«У детей должно быть детство, у детей должна быть школа. Она должна общаться с другими, они должны дружить, иметь какие-то секреты — это часть жизни», — говорит Ирина.

Метро как постоянная школа: седьмая локация в подземке

Образовательное пространство на станции «23 Августа» стало уже седьмым объектом в харьковской подземке. Здесь обустроили четыре кабинета для учеников лицеев Шевченковского района. В две смены здесь учатся 330 детей из 16 классов.

Учителя признаются: видеть эмоции детей после длительной разлуки — это невероятно.

Ирина Черек, учительница английского языка: «Они сегодня обнимались, они смеялись. Ощущение, будто и не было этих четырех лет. А с другой стороны — видно, что дети очень скучали».

Особый фокус внимания — на начальной школе. Именно малышам труднее всего дается обучение через гаджеты.

Ольга Деменко, директор Департамента образования Харькова: «Именно в младшей школе формируются основные учебные навыки. Кроме того, в возрасте 6-8 лет длительное пребывание перед мониторами вредит зрению и общему развитию ребенка».

План на 2026 год: первый подземный детсад: первый подземный детсад

На достигнутом город не останавливается. Сейчас продолжается строительство еще двух подземных школ. Однако самый амбициозный проект — возведение первого в Украине подземного детского сада. Его запуск запланирован на 2026 год.

Игорь Терехов, городской голова Харькова: «Мы уже разработали документацию на подземный детский сад. Это дорогой проект из-за особых требований к игровым и спальным зонам. Есть договоренность с министром образования по финансированию: 50% — средства городского бюджета, еще 50% — государственного».

Сегодня в Харькове почти 20 тысяч детей имеют возможность учиться офлайн в безопасных условиях. Это почти половина от общего количества школьников, которые остаются в городе. Несмотря на постоянные угрозы обстрелов, Харьков доказывает: образование будущего может быть безопасным даже под землей.

