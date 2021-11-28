Образовательная анархия: на Ровенщине, несмотря на более 70 невакцинированных учителей, сельская школа работает очно

С зарплатой учителям могут возникнуть проблемы.

Без директора и заместителей, без прививок, но на уроках — более 70 невакцинированных работников школы сами организовали учебный процесс в сельской школе Ровенской области. Из всех прививались только пятеро. Но отстранить их от уроков, как это решил Кабмин, просто не могут, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 ноября.

Школьники вежливо здороваются. А учителя пытаются обходить журналистов десятой дорогой и чтоб ни пары из уст.

Это Степангородская школа. Село отдаленное. Но теперь – на устах всех областных чиновников. Хотя почти все учителя не привиты — заведение работает очно, несмотря на рекомендации Минздрава и постановление правительства.

Работников в школе 79, а прививалось – только 5. Пока педагоги раздумывают, их имели бы отстранения от работы, как это делали по всей Украине. Но делать этого – в Степангородской школе некому, потому что кто в отпуск ушел, а кто на больничный. Директор осенью вернулась ухаживать за ребенком, а желающих выполнять его обязанности — нет. Так что школа работает, как хотят сами учителя. А родители и не против, потому что взгляды учителей разделяют

Между тем в департаменте образования говорят, в школе, которая работает самовольно, оценки ученикам засчитают, а вот с зарплатой учителям могут возникнуть проблемы, потому что некому подписывать документы, подтверждающие факт проделанной работы.

Чтобы прекратить анархию в школе местные власти ищет директора заведения и просят прививаться учителей. Но согласны единицы.

Напомним, изменен срок действия желтого сертификата, подтверждающий прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней.

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