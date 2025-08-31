Обрезанные клешни у Покровска: как летнее наступление Путина захлебнулось

Провал «пояса безопасности» и сломанные клешни: детали провального наступления россиян / © ТСН

Распиаренное летнее наступление россиян провалилось. Это уже вывод не только американского Института изучения войны, но и нашего Генерального штаба.

При всем колоссальном количестве сил, которое бросил в это наступление Путин россиянам не удалось захватить ни одного города на Донетчине и Харьковщине. Планы Москвы по созданию так называемого «пояса безопасности» в Черниговской, Сумской и Харьковской областях также сорваны: под контролем России оказалось менее 70 километров территории вдоль границы.

Но при этом, говорят американские эксперты, российские генералы откровенно врут об успехах на фронте, чтобы убедить Запад в неизбежной победе над Украиной. Хотя сейчас осторожный оптимизм даже по поводу возвращения нескольких захваченных летом россиянами поселений.

За счет чего удалось остановить врага в районе Доброполье и в районе Северска, и как смогли обрезать клешни у Покровска, говорится в сюжете ТСН.Неделя.

© ТСН

Летнее российское наступление захлебнулось, в том числе благодаря этим ребятам. Разведывательный дрон — маленький элемент сложной системы наблюдения за полем боя — и создание непроходимой зоны для российской пехоты.

Длинный змеиный язык на карте протянулся на восемнадцать километров в сторону Доброполья. Вернее, остатки языка, потому что его почти под корень обрезали украинские военные. План обойти Доброполье и окружить Покровск провалился. Но это не значит, что Кремль от него отказался.

«Определенный успех мы там имеем. Вижу ситуацию как перетягивание каната. Инициатива переходит из рук в руки. Противник там имеет очень большое преимущество как в силах, так и в средствах. Но противник там несет очень большие потери», — говорит заместитель командира подразделения ГНСУ «Феникс» с позывным «Бецик».

© ТСН

Это был хорошо укреплённый район фортификаций украинских сил. Но людей, чтобы держать нашу линию обороны на этом участке, критически не хватало, поэтому она быстро стала «не-нашей» — ее заняли оккупанты.

Теперь отбить укрепление трудно, но ребята пытаются превратить утраченный укрепрайон в ловушку для врага.

В районе Доброполья, там, где украинские военные буквально сверхусилиями ликвидировали российский прорыв, этот дрон только что увидел еще одно огромное накопление пехоты окупантов. Сейчас он снова возвращается туда, потому что от его работы зависит, удержат ли украинские защитники свои позиции.

Аэроразведка подразделения Феникс нашла цель. Теперь о сокращении личного состава противника позаботится оператор ударного дрона. Система работает так, чтобы максимально сократить время между обнаружением и поражением противника.

«Мы залетаем в тыл врага, находим что-нибудь. А ФПВишник уже на подлете. Ему две-три минуты. Поэтому такая эффективность», — говорит оператор БПЛА «Мороз».

Такая война сделала бронетехнику неэффективной. Одинокий танк-сарай, обшитый стальными пластинами и паутиной арматуры, даже не доехал до передовой, — попал на глаза Фениксу и сразу получил десятки прилетов FPV. Враг массово пересаживается на мотоциклы, пытаясь проскочить «кил-зону», или обреченно ползет по ней пешком, играя в смертельную лотерею с украинскими дронами. Только так у одноразовых российских солдат есть шанс продвинуться.

«Один, два, три мотоцикла едут по дороге и сразу заезжают к посадке и штурмуют», — рассказывает другой дронщик «Кама».

На севере Донбасса летнее наступление россиян уперлось в город Северск. Оккупанты рискнули пойти на массированный штурм. Но их ждали бойцы 54-й бригады. Тридцать единиц боевой техники и сорок один мотоциклист. Почти вся армада осталась гореть в поле.

«Задача противника была заехать в Северск. Это была дуэль нашей бронегруппы с авангардом противника. С тем танком, получившим около 17 FPV и продолжавшим движение, потому что он был обшит настолько. Был сожжен только тогда, когда наш танк выстрелом сорвал обшивку, и FPV смогли достать его», — отмечает главный сержант 54-й ОМБР Максим Бутолин.

© ТСН

Оккупанты, понимая, что в лоб им город не взять, повторяют с Северском то, что делают в районе Покровска — пытаются обойти его с флангов.

«Ситуация выглядит критической. Но она не так критическая. Бригада стоит давно. Город Северск подготовлен в инженерном плане. В лоб нас не взять. Создание килзоны вокруг города не дает противнику проводить широкомасштабные действия. Мы стараемся создать килзону от 10 до 20 километров», — говорит Максим Бутолин.

Россияне тоже создают зону, в которой уничтожается все, что увидят российские дроны. Боец, несмотря на смертельную опасность, наблюдает, как дрон-убийца ищет себе цель. К сожалению, находит. У украинских военных минус автомобиль. Но против дронов здесь, у защитников Северска, невидимо, однако, очень эффективное оружие. Бойцы в окопах ее не видят и редко задумываются о том, что именно она дает им шанс выжить.

Российский дрон-камикадзе типа «Молния» в реальном времени несет несколько килограммов смерти. Направляется на Северск. Но дрон-перехватчик заходит сверху и прерывает его полет. А вычислить его траекторию удалось подразделению радиоэлектронной борьбы, которое сломал видеоканал «Молнии». Украинский оператор сейчас фактически смотрит на поле боя глазами неприятеля.

Еще два года назад вообразить такую войну можно было бы в фантастических блокбастерах. Сегодня это уже просто ежедневная рутина. Мы в подразделении, которое почти не показывает свою работу. Отдельная рота радиоэлектронной борьбы «Спектр». Оператор РЭБ подключился к вражескому FPV.

Теперь беспилотнику помогут врезаться в землю. Одним воздушным убийцей стало меньше. Но на этом участке их количество измеряется десятками.

На позицию наблюдения и подавления лучше ехать с сетками и включенным РЭБом. А еще наш водитель говорит, что не помешает перекреститься. Ибо интенсивность дронов здесь очень высока. Представьте себе. За один день позиция, на которую мы едем, может нейтрализовать, подавить до ста вражеских FPVшок. Это означает сотню незаметно спасенных жизней наших пехотинцев.

В пикапе сканер. На экране — перехваченная картинка с борта вражеского беспилотника. Он ищет цель рядом. Беспокоиться нечего, пока на экране не увидишь свой автомобиль. Эта позиция приоритетна цель российских окупантов, поэтому мы не показываем, собственно, сами установки РЭБ, которые прикрывают Северск.

© ТСН

Эти специалисты могут нейтрализовать даже ланцет. И, при необходимости, помочь сбить «шахед». Через несколько минут оператор посадил два дрона, которые направлялись в нашу сторону.

Обычный день здесь — это сотня обезвреженных дронов. Операторы РЭБ не считают эту цифру фантастической.

Россияне совершенствуют свои технологии убийства и постепенно переходят от китайских на собственные элементы высоких технологий, бьет тревогу «Финн», командир подразделения РЭБ.

Эти дроны удалось подавить. Но есть такие, что все же пробивают стену радиоэлектронной обороны 54-й бригады. Выход — иметь в резерве больше установок РЭБ и больше дронов-перехватчиков в воздухе. Это точно поможет удержать Северск, спасти жизнь пехоте и сломить дерзкие планы Путина, не останавливающего свое наступление.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Днепр» Виктор Трегубов рассказал, что российские «клешни» возле Доброполья удалось отсечь.