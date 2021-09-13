Обругал и ударил дверью: как наказали водителя, который вытолкал пенсионера из маршрутки

Обругал и ударил дверью: как наказали водителя, который вытолкал пенсионера из маршрутки

Водителю грозит штраф или до года исправительных работ. Фирму-перевозчика оштрафовали на 10 тыс. гривен.

В Запорожье водитель маршрутки чуть не пробил голову пенсионеру, который пытался проехать несколько остановок. Сначала выбросил из салона его рюкзак, а потом изо всех сил ударил дверью. У пострадавшего — огромные гематомы на лице, подозрение на сотрясение мозга и трещину в скуле. Убежать водителю не дали пассажиры.

Об этом говорится 13 сентября в сюжете ТСН.19:30.

82-летний пенсионер ехал на дачу. С собой взял рюкзак на коляске. Но, когда заходил в маршрутку, водитель, словно взбесился. После удара мужчина на некоторое время потерял сознание. Сейчас он проходит обследование. У него синяк на пол-лица, скачет давление и кружится голова.

Возмущенные пассажиры вызвали полицию. А пока патрульные ехали, заблокировали водителя и не дали ему убежать. Он пытался оправдаться.

Правоохранители уже открыли производство. Водителю грозит штраф или до года исправительных работ. Фирму-перевозчика оштрафовали на 10 тыс. гривен. А в мэрии разорвали с ними соглашения.

Новости Украины: водитель запорожской маршрутки ударил дверью пенсионера и серьезно травмировал его

Как говорит сын потерпевшего, сразу после инцидента водитель предлагал деньги, чтобы они забрали заявление. От предложения семья отказалась.

Пенсионер имел полное право перевозить багаж, признают у перевозчика. Что касается водителя, то он, говорит руководитель компании, раскаялся и написал заявление об увольнении. И утверждает, что найти новую работу в этой сфере ему будет сложно.

До суда пенсионер надеется пройти полное медобследование. В день, когда маршрутчик обидел мужчину, он отметил 82-й день рождения.

Напомним, что в Николаеве дальнобойщик подрался с водителем маршрутки. На помощь последнему бросились пассажиры.

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