Обрушение моста на Закарпатье: стала известна настоящая причина

После обрушения моста в Закарпатье стало известно, что местные сами разворовали все предупредительные знаки, чтобы не ехать в объезд. А вес грузовика почти в семь раз превышал ограничения.
На Закарпатье в понедельник, 24 июля, рухнул транспортный мост между поселками Тересва и Бедевля Тячевского района. Четверо пассажиров легковушки, обрушившейся вместе с переправой, до сих пор остаются в больнице. Их жизни, по словам медиков, угрозы нет.
Об этом рассказала корреспондентка ТСН Алла Пасс.
Мост провалился прямо под легковушкой и машина полетела в пропасть. Чрезвычайную ситуацию вызвал грузовик, который перевозил песок, подозревают в полиции, ведь его вес почти в семь раз превышал ограничения.
Три секции моста полетели в горную реку Тересва, грузовик с песком тоже упал в пропасть. Легковушку, которая ехала за ней и также сорвалась с моста, уже успели забрать. В ней было 5 человек.
Женщина и двое детей сейчас находятся в Мукачевской больнице. Еще одна 48-летняя пассажирка легковушки – в тяжелом состоянии в реанимации. Медикам рассказала, что ехали за грузовиком и, пересекая мост, вдруг услышали, как под ними затрещал асфальт. А потом с почти 7-метровой высоты машина улетела в реку. Женщина родилась в рубашке, говорят врачи.
"Пациентка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа, травму позвоночника с переломом позвонков первого шейного и поясничного отдела и закрытую травму грудной клетки", — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Тячевской райбольницы Михаил Берча.
Этот мост через реку на важной дороге — единственный путь, который соединяет Закарпатье с соседними Ивано-Франковщиной и Львовщиной. Построен в 1957 году. Он ни разу не ремонтировался, говорят в Укравтодоре. Несколько лет назад он был признан аварийным. Повесили ограничительные знаки для водителей грузовиков с запретом перевозить более 7 тонн. Но большинство водителей запрет игнорировали, говорят местные жители. Водитель грузовика, под которым обрушился мост, вез почти 50 тонн песка — это в семь раз больше, чем по ограничениям.
"Давно должно было так случиться. Знаки ограничения стояли, но их украли, потом снова наставили. Так просто сами водители сняли, чтобы могли ездить, чтобы круг не делать", — говорит местный житель.
Сейчас все машины едут в объезд — 30 км ужасным горным бездорожьем. Между тем ГСЧС и дорожные службы пытаются наладить хоть какую-нибудь переправу вместо разрушенного моста. Уже поставили так называемый "тяжелый механический мост" и начали насыпать неподалеку дамбу для авто. Параллельно планируют укреплять разрушенную переправу специальной конструкцией, чтобы возобновить движение хотя бы для легковушек.
"Это горная река. Ближе к осени вода будет подниматься, и она может снести все конструкции, которые здесь будут поставлены. Соответственно, нам нужно к сентябрю-октябрю уже начать строить временный мост", — говорит глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
Всю сумму на ремонт переправы Кабмин вряд ли выделит, говорят в ОВА. Так что ищут возможности найти какую-то часть в местном бюджете. В то же время, полиция начала расследование по факту нарушения норм перевозки груза. Водителю грузовика, чудом не пострадавшего при падении с моста, грозит до 5 лет лишения свободы.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Две машины упали вместе с мостом с 7-метровой высоты!"
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