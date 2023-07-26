Обрушение моста на Закарпатье: стала известна настоящая причина

После обрушения моста в Закарпатье стало известно, что местные сами разворовали все предупредительные знаки, чтобы не ехать в объезд. А вес грузовика почти в семь раз превышал ограничения.

На Закарпатье в понедельник, 24 июля, рухнул транспортный мост между поселками Тересва и Бедевля Тячевского района. Четверо пассажиров легковушки, обрушившейся вместе с переправой, до сих пор остаются в больнице. Их жизни, по словам медиков, угрозы нет.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Алла Пасс.

Мост провалился прямо под легковушкой и машина полетела в пропасть. Чрезвычайную ситуацию вызвал грузовик, который перевозил песок, подозревают в полиции, ведь его вес почти в семь раз превышал ограничения.

Грузовик с песком был в семь раз тяжелее, чем разрешалось / Фото: ТСН

Три секции моста полетели в горную реку Тересва, грузовик с песком тоже упал в пропасть. Легковушку, которая ехала за ней и также сорвалась с моста, уже успели забрать. В ней было 5 человек.

Женщина и двое детей сейчас находятся в Мукачевской больнице. Еще одна 48-летняя пассажирка легковушки – в тяжелом состоянии в реанимации. Медикам рассказала, что ехали за грузовиком и, пересекая мост, вдруг услышали, как под ними затрещал асфальт. А потом с почти 7-метровой высоты машина улетела в реку. Женщина родилась в рубашке, говорят врачи.

Автомобиль с 5 пассажирами упал с 7-метровой высоты / Фото: ТСН

"Пациентка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа, травму позвоночника с переломом позвонков первого шейного и поясничного отдела и закрытую травму грудной клетки", — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Тячевской райбольницы Михаил Берча.

Врач анестезиолог-реаниматолог Тячевской райбольницы Михаил Берча / Фото: ТСН

Этот мост через реку на важной дороге — единственный путь, который соединяет Закарпатье с соседними Ивано-Франковщиной и Львовщиной. Построен в 1957 году. Он ни разу не ремонтировался, говорят в Укравтодоре. Несколько лет назад он был признан аварийным. Повесили ограничительные знаки для водителей грузовиков с запретом перевозить более 7 тонн. Но большинство водителей запрет игнорировали, говорят местные жители. Водитель грузовика, под которым обрушился мост, вез почти 50 тонн песка — это в семь раз больше, чем по ограничениям.

Люди сами забрали с моста упреждающие и ограничительные знаки / Фото: ТСН

"Давно должно было так случиться. Знаки ограничения стояли, но их украли, потом снова наставили. Так просто сами водители сняли, чтобы могли ездить, чтобы круг не делать", — говорит местный житель.

Теперь все машины едут в объезд 30 км. / Фото: ТСН

Сейчас все машины едут в объезд — 30 км ужасным горным бездорожьем. Между тем ГСЧС и дорожные службы пытаются наладить хоть какую-нибудь переправу вместо разрушенного моста. Уже поставили так называемый "тяжелый механический мост" и начали насыпать неподалеку дамбу для авто. Параллельно планируют укреплять разрушенную переправу специальной конструкцией, чтобы возобновить движение хотя бы для легковушек.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита / Фото: ТСН

"Это горная река. Ближе к осени вода будет подниматься, и она может снести все конструкции, которые здесь будут поставлены. Соответственно, нам нужно к сентябрю-октябрю уже начать строить временный мост", — говорит глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Всю сумму на ремонт переправы Кабмин вряд ли выделит, поэтому ее ищут в местном бюджете / Фото: ТСН

Всю сумму на ремонт переправы Кабмин вряд ли выделит, говорят в ОВА. Так что ищут возможности найти какую-то часть в местном бюджете. В то же время, полиция начала расследование по факту нарушения норм перевозки груза. Водителю грузовика, чудом не пострадавшего при падении с моста, грозит до 5 лет лишения свободы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Две машины упали вместе с мостом с 7-метровой высоты!"

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