Общая мобилизация в Киеве: ТЦК издал приказ явиться в течение 10 дней, что грозит в случае игнорирования

Местные территориальные центры комплектования в Украине публикуют приказы о необходимости военнообязанных явиться в 10-дневный срок. Такой документ вслед за Ивано-Франковском появился в Киеве – на странице Оболонского районного ТЦК в Facebook. Распечатанный приказ также расклеили у подъездов, что вызвало множество вопросов у местных. Впрочем, в столичном ТЦК разъяснений не дали, а комментарии под публикациями закрыли.

ТСН.ua обратился к адвокату Марине Бекало с вопросом, законен ли такой приказ. Объясняем, как обязаны действовать мужчины призывного возраста и что грозит в случае игнорировании документа.

О чем идет речь в приказе

Начальник Оболонского районного ТЦК и СП полковник Алексей Привала отмечает, что приказ издали в связи с продолжением военного положения и общей мобилизации в Украине.

"Всем военнообязанным, проживающим на территории Оболонского района города Киева, и имеющим мобилизационные распоряжения или в случае получения ими персональных повесток, явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или приказах", — подчеркивают в центре комплектования.

Кроме того, прибыть в центр приказывают всем военнообязанным, не получившим персональные повестки, в 10-дневный срок со дня опубликования документа. То есть до 29 июня 2023 года.

Тем военнообязанным, которые состоят на учете в других центрах комплектования, и временно находятся на территории района в связи с любыми обстоятельствами – также прибыть в Оболонский РТЦК, говорится в документе.

Предупреждают об уголовной ответственности

В конце документа отмечается, что уклонисты несут ответственность согласно законодательству Украины. Приводится статья 336 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

“В случае неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уважительных причин вы будете привлечены к ответственности согласно законодательству и переданы для розыска, задержания и доставки в ТЦК и СП органами Национальной полиции", – предупреждает полковник Алексей Привала.

Приказ Оболонского районного РТЦК и СП в Киеве

Что говорит адвокат

По словам адвоката Марины Бекало, приказ начальника Оболонского территориального центра комплектования в части оповещения о вызове военнообязанных в центр не соответствует порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.

Она объяснила ТСН.ua, что статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

"То есть гражданин должен явиться в ТЦК и СП в случае получения им документа о вызове, а не прочесть где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном в своем доме", — отметила Марина Бекало.

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Постановление Кабинета министров №1478 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

"То есть такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК и СП в случае соблюдения правильности ее оформления и порядка ее вручения", — объяснила адвокат.

Указанным постановлением также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Марина Бекало добавила, что уведомление также может быть реализовано через работодателя. В таком случае он берет на себя обязанность известить своего работника. Работодатель должен вынести соответствующий приказ на предприятии (учреждении или организации), вручить работнику повестку о вызове в ТЦК и СП, обеспечить его явку и отчитаться в центр комплектования об осуществлении всех этих мероприятий (пункт 47 постановления).

“Другой порядок вручения повесток, в частности путем размещения объявления в публичных местах, законодательством не предусмотрено. То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и, соответственно, не несет за собой никаких правовых последствий для военнообязанных в случае неявки в ТЦК и СП”, – подчеркнула ТСН.ua Марина Бекало.

Напомним, что в Ивано-Франковске всем военнообязанным дали 10 дней, чтобы прибыть в ТЦК. Этот приказ наделал немало шума в обществе. Поэтому впоследствии в Ивано-Франковске объяснили причины приказа. Согласно сообщению ТЦК и СП, такой "приказ издается каждый раз, когда продолжается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения Указом Президента Украины".

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