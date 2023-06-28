Общая мобилизация в Киеве: в КГВА объяснили обязательную явку в ТЦК в течение 10 дней

В социальных сетях киевляне продолжают обсуждать всеобщую мобилизацию, а именно приказ начальника Оболонского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Алексея Привала, в котором говорится об обязанности военнообязанных явиться в ТЦК в 10-дневный срок.

Сайт ТСН.ua обратился за разъяснениями в Киевскую городскую военную администрацию, чтобы прояснить, действительно ли все военнообязанные должны в 10-дневный срок прибыть в ТЦК и СП.

Приказ Оболонского районного ТЦК и СП в Киеве

Что говорят в КГВА?

В Киевской городской военной администрации нам ответили, что в основном Законе Украины – Конституции Украины, в статье 65 четко указано: защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

"Подчеркиваем, не желанием, а обязанностью! 24 февраля 2022 года Указом Президента объявлена общая мобилизация по всей территории Украины. 2 мая 2023 года Указом Президента Украины срок действия военного положения и общая мобилизация продлена на 90 суток. То есть она постоянно длится", — отметили в ответе на запрос ТСН.ua в пресс-службе КГВА.

В Киевской военной администрации добавляют, что мобилизационная подготовка и мобилизация являются составными частями комплекса мер, осуществляемых с целью обеспечения обороны государства.

"То есть все граждане Украины (подлежащие призыву по мобилизации), не имеющие оформленной отсрочки от мобилизации — обязательно подлежат мобилизации. Процесс мобилизации имеет подготовительные мероприятия, а именно — уточнение персональных данных, прохождение военно-врачебной комиссии и т.д. Только после прохождения всех необходимых процедурных мер гражданин получает отсрочку, мобилизационное предписание или другой документ", – сообщают в КГВА.

Есть обязанность – защищать Отечество

Там подчеркивают, что все граждане, подлежащие призыву по мобилизации, должны выполнять свои обязанности перед государством. И не искать возможности, уклоняться, а лично способствовать защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. В частности, приходить в ТЦК и СП.

"ТЦК и СП имеет законное право любым способом оповещать военнообязанных явиться для уточнения данных и прохождения ВВК. Потому что согласно законодательству, у украинцев кроме прав есть еще и обязанности. Военная обязанность включает в себя соблюдение правил военного учета. И очень странно слышать, что определенная часть общества, журналисты и вообще определенное количество СМИ относятся к мобилизации как к нарушению каких-либо прав граждан, а не наоборот, как к обязанности. Поэтому призываем быть законопослушными и приложить максимум усилий для защиты страны. Только сообща мы одолеем врага, сообща ускорим нашу Победу!", — отмечают в пресс-службе КМВА.

Что известно о скандальном приказе?

Начальник Оболонского районного ТЦК и СП полковник Алексей Привала отмечает, что приказ издан в связи с продолжением военного положения и общей мобилизации в Украине.

"Всем военнообязанным, проживающим на территории Оболонского района города Киева и имеющим мобилизационные распоряжения, или в случае получения ими персональных повесток явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или приказах", — отмечают в центре комплектования.

Кроме того, прибыть в центр приказывают всем военнообязанным, не получившим персональные повестки, в 10-дневный срок со дня опубликования документа, то есть до 29 июня 2023 года.

Тем военнообязанным, которые состоят на учете в других центрах комплектования и временно находятся на территории района в связи с любыми обстоятельствами – также прибыть в Оболонский РТЦК, говорится в документе.

В конце документа отмечается, что уклоняющиеся несут ответственность согласно законодательству Украины. Приводится статья 336 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

"В случае неявки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уважительных причин вас привлекут к ответственности согласно законодательству и передадут для розыска, задержания и доставки в ТЦК и СП органами Национальной полиции", — предупреждает полковник Алексей Привала.

Адвокат: для вызова в ТЦК нужно вручить повестку

По словам адвоката Марины Бекало, приказ начальника Оболонского территориального центра комплектования в части оповещения о вызове военнообязанных в центр не соответствует порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.

Она пояснила, что статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

"То есть гражданин должен явиться в ТЦК СП в случае получения им документа о вызове, а не прочесть где-нибудь в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своего дома", — отметила Марина Бекало.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о приказе прибыть в ТЦК за 10 дней: адвокат объяснил, что будет в случае игнорирования.

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