Общая военная подготовка всех украинцев: готовы ли законопроекты

Всеобщая военная подготовка / © Associated Press

Реклама

Все украинцы должны быть готовы к сопротивлению врагу на разных уровнях, однако пока ничего не известно о документах по общей военной подготовке.

Об этом заявил глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики Александр Мережко для TSN.ua, комментируя заявление заместителя главы ОП Ирины Верещук.

«Я не вижу этих документов, этих законопроектов, если они есть. Я знаю, что действительно такое заявление было, но надо увидеть. Если вы юрист, нужно видеть текст, знаете, чтобы делать какие-то выводы. Но я понимаю идею. Действительно, мы должны быть готовы, и наше население должно быть готово к сопротивлению на всех уровнях. Это важная вещь, я это понимаю, но вопрос, в какой юридической форме это будет происходить, над этим нужно работать», — сказал Мережко.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Путин играет с Трампом: выйдут ли США из переговоров? СМОТРИТЕ НАЖИВО

Напомним, Ирина Верещук анонсировала появление новых законов о подготовку всего гражданского населения к сопротивлению врагу.

В свою очередь, советница по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева заявила, что в Украине можно было бы использовать норвежский пример, по которому женщины идут добровольно на срочную службу.

Реклама