"Общество будет поражено": в деле убитой Фарион обе стороны намекают на новый поворот

Сегодня – 5 месяцев, как во Львове выстрелом в голову была убита языковед Ирина Фарион.



По подозрению в этом преступлении был задержан и арестован 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко, который до сих пор публично не признает своей вины.



ТСН.ua пообщался с обеими сторонами судебного процесса – мамой Вячеслава Еленой Зинченко и с адвокатом дочери Ирины Фарион Наталией Романык.



Мать арестованного, Елена Зинченко, сегодня, когда со дня убийства Фарион прошло 5 месяцев, говорит о сыне следующее: "Он полностью непричастен и будет оправдание. Обязательно. Это не шансы, это цель. По моему мнению и не только, настоящий убийца на свободе".



Она добавила, что она еще не виделась с сыном после его ареста.

"Мне еще не разрешали общаться. Адвокаты говорят, что он читает, занимается спортом, учится, сдает сессию из СИЗО. Дочери Фарион хотела бы пожелать побольше любви. Она нуждается во внимании. Чтобы она любила своих детей, тогда будет любить и моего сына, и всех остальных детей".



Адвокат Наталья Романык, представляющая интересы потерпевшей стороны, о ситуации говорит кардинально противоположное.



"Следствие получило много убедительных доказательств, свидетельствующих об обоснованности подозрения. Полученные доказательства достаточны даже для переквалификации по ч.2 ст.115 УК Украины (предусматривает пожизненное лишение свободы — Ред.). Мотивы станут известны в целом уже скоро, когда дело будет направлено в суд. Общество будет поражено, а все сомнения в отношении причастности будут развеяны. Надеемся на скорый и справедливый суд", — рассказала ТСН.ua Наталия Романык.

В свою очередь, дочь Фарион, София, сегодня опубликовала в соцсети фото убитой языковеда и подписала его так: "5 месяцев большой тоски. 5 месяцев боли. 5 месяцев какой-то странной силы, мама. 5 месяцев борьбы. Приснись и обними. Пожизненно вот увидишь" .

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые подробности расследования. .

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