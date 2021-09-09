Общежитие может стать огненной ловушкой: инспекция в помещении для студентов выявила ряд угроз

Чаще всего здания вспыхивают из-за неисправной или перегруженной электропроводку.

Последний случай пожара в общежитии произошел в городе Умань Черкасской области. К счастью, тогда обошлось без жертв, но ситуация обнажила ряд проблем, которые присущи почти всем общежитиям. Насколько безопасными студенческие общежития в Украине и можно быть спокойными родителям, за своих детей, которые едут на учебу, решила выяснить съемочная группа ТСН.

Подробнее об инспекции — 8 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Напомним, во время пожара в уманском общежитии пострадали семь студентов, четверо из которых надышались дымом, трое — порезались стеклом, когда пытались выбраться через окна. Сделать это тем, кто оказался в огненной ловушке на втором этаже, мешали решетки.

Решетки оказались и на окнах в одном из столичных общежитий, которое проинспектировала съемочная группа ТСН. Начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности Алексей Король объясняет, что это делается для того, чтобы в общежитие не пробрались воры. Ведь у нынешних студентов — в частности, дорогие ноутбуки. "С одной стороны неправильно, с другой — правильно, потому что это тоже безопасность", — говорит он.

Первый человек, который должен отреагировать на пожар это — вахтерша. В ее комнате — экстренная сигнальная кнопка. В случае пожара она должна нажать ее, открыть запасные выходы и показывать студентам, куда выходить.

Зоной повышенной опасности считается лифт. Когда возникает возгорание в доме, подъемником пользоваться запрещено, желательно его вообще выключить.

Эвакуационные выходы в общежитии видны издалека, их подсвечивают зеленым. По правилам, они должны быть открыты круглосуточно. На практике — на ночь их закрывают, надеясь, что в случае чего выручит вахтер. Как пояснили в ГСЧС, двери эвакуационных выходов должны открываться изнутри без ключа, чтобы можно было быстро покинуть помещение.

А еще на каждом этаже должен быть план эвакуации и огнетушители, в которых не вышел срок годности.

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Чаще всего в общежитиях вспыхивает из-за электричества. Здания возводили 40-50 лет назад, во многих из них проводку никогда не меняли, а рассчитана она на гораздо меньшие нагрузки, чем сейчас. "У нас диаметр провода рассчитан на одну лампочку, а настоящее потребления такое, что он просто не выдерживает. Где слабые места в проводе, там идет расплав, происходит замыкания и возгорания, которое и приводит к пожару ", — рассказывает эксперт по пожарной безопасности Дмитрий Боровский.

Частичное решение проблемы — сертифицированные автоматы, которые выключают линию, где произошло замыкание. Или полная замена всех проводов на новые. Эксперты же говорят, что наиболее эффективно создать систему комплексной пожарной безопасности — с профилактикой возгорания, своевременным его выявлением и оперативным реагированием на пожар.

Нередко в студенческих общежитиях первая искра вспыхивает в комнатах. Здесь о собственной безопасности должны позаботиться сами жильцы: не перегружать проводку, включая дополнительные приборы, особенно электронагреватели.

Полностью исключить вероятность пожара — невозможно, даже с современными системами предупреждения и пожаротушения, говорят эксперты. Но задача всех администраций — минимизировать эту вероятность.

Новости Украины: инспекция общежитий - насколько безопасны студенческие здания

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