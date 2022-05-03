Общий враг и история: что изменилось в отношении поляков к украинцам после 24 февраля

Во вторник, 3 мая, наши ближайшие соседи поляки отмечают День конституции. Ровно год назад в этот день Владимир Зеленский приезжал в Варшаву, чтобы лично принять участие в торжествах по случаю 230-летия Конституции Речи Посполитой.

Немногие знают, что непосредственное участие в ее написании принимали выходцы из украинских земель.

Тогда, как и сейчас, Россия была не в восторге от сильной польской государственности. В одном из частных писем Екатерина II писала: "Для России нет ни нужды, ни пользы, чтобы Польша стала дееспособной". Через год после принятия первой Конституции Речи Посполитой, в 1792 году Россия оккупировала часть страны, а новый Основной закон так и не начал действовать.

Как видим, за более чем 200 лет ничего не изменилось. Польша прямо обвинила Россию в гибели Леха Качиньского и польской верхушки в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Против Украины Россия пошла широкомасштабной войной, пытаясь уничтожить нашу государственность. Спорные моменты общей исторической памяти в украинско-польских отношениях после 24 февраля отошли на второй план. У нас есть общий враг и цель – преодолеть Россию.

В День Конституции Польши, ТСН.ua рассказывает, как политически и военно поддерживают нас поляки.

Общий взгляд на угрозу

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины 24 февраля, ясно прояснила, кто есть кто. Польша хорошо понимает, что если Украина упадет, то не только получит Россию на своих границах, но и прямую угрозу военного вторжения, потому что Путин не остановится.

"Польша прекрасно знает, когда кто-то нападет на нее, в общей сложности ее будет защищать 76 млн человек, потому что мы будем на вашей стороне", — сказал Зеленский польским журналистам, которые приезжали в Киев в конце апреля.

В Варшаве знают, что Украина сейчас отстаивает не только собственную независимость, но и защищает Европу, демократию и весь цивилизованный мир от тоталитаризма, войны и тьмы. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцки единственный среди своих коллег из ЕС, кто не эвакуировался, работал и продолжает работать в Киеве.

Первые европейские политики, посетившие военный Киев, когда российские войска совершали свои зверства на Киевщине, были премьер Матеуш Моравецкий (причем с начала года он был в Украине трижды, хотя до этого в последний раз 2016) и вице-премьер Ярослав Качиньский. Ровно через месяц, уже в апреле, в Украину приехал Анджей Дуда.

Более чем за два месяца широкомасштабной войны Польша приняла более 2,5 млн украинцев. По всей стране работают тысячи волонтеров, сотни первичных центров приема беженцев, где убегающие от войны украинцы могут получить первую медицинскую помощь, еду и необходимую информацию.

Везде в польских городах украинские флаги. И это не приехавшие в Польшу украинцы их демонстрируют. Наши флаги поднимают небезразличные поляки в знак солидарности с украинцами.

По словам директора Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша) Михала Марека, отношение поляков к России после 24 февраля особо не изменилось, потому что и до этого ее считали самой большой военной угрозой региону. Изменилось скорее отношение поляков к Украине и украинцам.

"В Польше прежде всего поняли, что Украина – это не failed state, что это совершенно отличное от России государство. Ушла деконструкция советских мифов о братских народах, что украинцы и россияне очень похожи. Среди рядовых поляков, украинцы стали уже полноценной нацией. до этого еще были разговоры, что Украина где-то там в процессе становления государства. Сейчас уже никто не спорит, что Украина имеет мощное государство как институт, который в состоянии защищаться от ударов такой огромной империи, как Россия", — говорит ТСН. Марек.

Эксперт рассказывает, что после 24 февраля в польском информационном пространстве появились сотни, если не тысячи материалов об Украине. На польском телевидении теперь можно увидеть передачи об украинской кухне, особенностях украинской культуры.

"Везде сейчас Украина. Это еще раз доказывает, что Украина – это совершенно отличное от России государство. И важно, чтобы поляки это знали. Россия не оставила попыток расколоть нашу дружбу. Российские тролли в соцсетях рассказывают, что украинцы – это "бандеровцы", которые не уважают поляков. Но это пропаганда. Что действительно разлетелось соцсетями, так это инициативы украинцев, например убрать польское кладбище в Золочевке Ровенской обл. Несколько недель назад в Кракове украинцы собрались на субботник в одном из парков", — рассказывает Михал Марек.

Военная помощь

Россия не оставляет попыток поссорить Киев и Варшаву. Только на прошлой неделе директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша хотели возобновить польский контроль над якобы "историческими польскими владениями в Украине".

Зеленский назвал этот вброс Кремля "информационными ракетами, чтобы вызвать панику". В том, что это ложь, нет сомнений. Интересно другое. Именно в тот день, когда Нарышкин делал это заявление, Газпром перекрыл Польше газовый вентиль за ее отказ платить в рублях. Более того, это произошло еще и сразу после решения Варшавы передать Киеву 200 танков Т-72.

То есть все это было ни что иное, как шантаж. Причем, по словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Польша передала Украине оружие в 1,5 млрд евро. Это третья после США и Великобритании страна по объему предоставления Украине военной помощи. Хотя поначалу казалось, что это только ПЗРК "Перун", но потом это были и танки Т-72.

ТСН.ua уже писал, что Польша однажды уже проживет без российского газа, учитывая LNG-терминал в Свиноуйске, через который увеличат импорт сжиженного газа. Осенью будет запущен Baltic Pipe (должен соединить ГТС Дании и Польши – ред.). Потому Польша сможет получать не только сжиженный, но и трубопроводный норвежский газ из Северного моря.

"Польша объявила о независимости от российского газа, потому что они тянут Baltic Pipe. Для нас это тоже сигнал, потому что с 2015 года мы так и не построили интерконнектор между ГТС Польши и Украины. С этим нужно более серьезно работать. Польша построила интерконнектор еще и со Словакией, и нас кстати звали присоединиться", – рассказывает ТСН.ua Евгений Магда.

Эксперт напоминает, что вице-премьер Петр Глиньский, давно отвечающий за диалог между Украиной и Польшей по вопросам общей исторической памяти, признал, что исторические проблемы отошли на второй план. Поэтому сейчас есть исторический шанс на понимание.

"Лозус "Слава Украине" не направлен против Польши, а в первую очередь против России, и после 24 февраля Киев это доказал. Через 30 лет после установления дипломатических отношений, сейчас Украина и Польша находятся на самой высокой точке сотрудничества. И наша общая задача, чтобы этот период длился как можно дольше", — заключает Евгений Магда.