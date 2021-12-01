Обстановка в Киеве: похожи ли мирные протесты на попытку переворота

Обстановка в Киеве: похожи ли мирные протесты на попытку переворота

Вече на Майдане Незалежности собрало до 10 тысяч митингующих.

В прошлую пятницу президент Владимир Зеленский сообщил, что располагает информацией о подготовке в первых числах декабря государственного переворота. А премьер-министр Денис Шмигаль добавил, что за его организацией стоит Россия.

О том, похожи ли мирные протесты на попытку переворота, — 1 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, вече на Майдане Незалежности собрало до 10 тысяч тысяч митингующих. Крещатик был перекрыт от Европейской площади до Бессарабской. По сути это продолжение акции, которая началась еще 21 ноября. Тогда под Офисом президента требовали уволить главу ОП Андрея Ермака. Тогда обещали, при невыполнении требований, 1 декабря начать импичмент президента Украины Владимира Зеленского.

Протесты в Киеве: похожи ли мирные митинги на попытку государственного переворота

Следует отметить, что с лёгкой президентской руки сегодняшний протест уже называют "государственным переворотом". Сами же организаторы протеста заявляют, что против государственного переворота, поскольку это будет на руку Кремлю. Также они отмечают, что эта акция – мирная и призывают участников быть ответственными.

Тем временем силовики готовы к любому сценарию. Большое количество силовиков стянули и к ОП.

Напомним, что на прессмарафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря. По его словам, разведка получила аудиозапись, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте.

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Авторы: Игорь Бондаренко, Сергей Моргун