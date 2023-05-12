Обстрел аэродрома "Канатово": эксклюзивные подробности дела Червинского от СБУ

На следующей неделе в Апелляционном суде будут решать, останется ли под стражей Роман Червинский — бывший разведчик и исполняющий обязанности командира одной из частей Сил спецопераций, подозреваемый в превышении служебных полномочий. По версии следствия, разработанная им "спецоперация" по захвату российского самолета привела к гибели одного человека и ранений еще 17 во время обстрела врагом аэропорта "Канатово" в Кировоградской области. Обвинение утверждает, что собраны все доказательства вины Червинского, сам он отрицает вину.

ТСН удалось эксклюзивно пообщаться с представителем Главного следственного управления СБУ Анатолием Буличем.

Что произошло в аэропорту

Представитель СБУ напомнил, что 23 июля 2022 года в 5 часов утра, то есть в договоренное с российской стороной время "прибытия самолета", вместо него по аэродрому "Канатово" был нанесен ракетный удар.

Россияне выпустили 8 крылатых ракет. В связи с ожиданием самолета на аэродроме было сосредоточено значительное количество военнослужащих и авиационной техники. В результате удара погиб командир воинской части. 17 военнослужащих получили ранения. 2 украинских истребителя уничтожены, а 1 самолет – поврежден. Значительные разрушения получили и здания аэродрома.

"Хочу отметить, что до этого аэропорт обстреливался, но это было в начале войны, когда россияне стреляли по всем аэропортам. Но впоследствии они о нем "забыли" и вспомнили только во время так называемой "спецоперации". Более того, сразу после нанесения ракетного удара россияне опубликовали видеосюжет, где детально показали общение с украинской стороной и насмехались над тем, как ее переиграли”, — уточнил Анатолий Булич.

Почему арестовали Червинского

По словам представителя СБУ, когда следствие стало более тщательно изучать роль Червинского в так называемой "спецоперации", он скрывался и постоянно менял адреса проживания.

“Его задержали в конце апреля этого года. В свою очередь Червинский в СМИ рассказывал об открытом деле на него, якобы, за попытку угнать российский самолет. Но на самом деле производство открыто не за это, а за действия, повлекшие гибель командира части, ранение 17 солдат и уничтожение украинских истребителей. Сейчас Роману Червинскому объявили подозрение, а суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей”, — пояснил он.

Расплата за самодеятельность или политический заказ?

Несмотря на то, что Роман Червинский в интервью не раз говорил, что якобы имел разрешения на проведение операции, в СБУ это опровергают.

“Следует понимать, что такие же операции проводят и россияне. И наша задача переигрывать их. Но это возможно только при четких сплоченных действиях всех ведомств. Ни одно разведывательное ведомство эту операцию не согласовало. Ни СБУ, ни ГУР”, — утверждает Анатолий Булич.

Представитель СБУ также отметил, что никакого политического аспекта по этому делу нет. “Она касается исключительно превышений полномочий должностным лицом, приведших к уничтожению имущества и человеческих жертв. И я уверен, что суд даст оценку этим действиям”, — отметил он.

Кроме того, Анатолий Булич подчеркнул, что досудебное расследование по делу не завершено. "Если будут получены доказательства вины других людей — мы также передадим эти данные в суд, чтобы определить степень их ответственности", — подытожил он.

Напомним, судья Шевченковского районного суда города Киева Елена Чайка вынесла решение по аресту на два месяца без возможности внесения залога эксразведчика Романа Червинского.

Читайте также: