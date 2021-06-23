"Обстрел" британского эсминца вблизи оккупированного Севастополя: что известно об инциденте

Россияне заявили об обстреле эсминца HMS Defender, однако в Великобритании эту информацию опровергли.

Россияне в среду заявили об "обстреле" вблизи временно оккупированного Севастополя британского эсминца HMS Defender, ранее заходившего в Одессу. Однако в Минобороны Великобритании эту информацию опровергли.

Подробнее об этом 23 июня говорилось в выпуске ТСН 19:30.

Российское сторожевое судно, по данным РФ, якобы открыло по эсминцу предупредительный огонь, а самолет "Су-24-М" выпустил четыре фугасные бомбы по курсу судна, только так заставив его изменить нежелательный курс.

На новость сразу отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что агрессивная и провокационная политика России в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма является "постоянной угрозой" Украине и союзникам. Он призвал к качественно новому взаимодействию НАТО с Украиной в Черном море.

Но Министерство обороны Великобритании новость об обстреле опровергло. В ведомстве отметили, что эсминец осуществлял мирный проход территориальных вод Украины в направлении Грузии и проходу ничего не помешало, а в России просто продолжались военные учения неподалеку, о которых экипаж корабля заранее предупредили.

"Мы считаем, что россияне проводили стрелковые учения в Черном море и предоставили предупреждения о своей деятельности мореплавательному сообществу, — отметили в британском оборонном ведомстве. — Никаких выстрелов не было осуществлено в направлении HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути корабля были сброшены бомбы".

Новости мира: россияне сообщили об обстреле британского эсминца возле Севастополя

В то же время корреспондент BBC Джонатан Бил, который находился на борту эсминца HMS Defender, рассказал, что британское судно подверглось преследованию со стороны российских военных. По его словам, более 20 самолетов в небе и два российских катера береговой охраны следили за кораблем.

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