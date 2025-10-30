- Дата публикации
Обстрел Бурштына на Прикарпатье: что сейчас происходит в городе и в каком состоянии ТЭЦ
Россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
Ночью россияне атаковали ряд областей. Били по Кировоградщине и Черниговщине. И массированный удар нанесли по Бурштыну на Прикарпатье. Там целью стала критическая инфраструктура. После атаки в городе исчезло тепло. Также повреждения получили несколько домохозяйств, в некоторых многоэтажках выбиты окна. Но главное — обошлось без погибших и раненых.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алла Пасс.
В результате массированного ракетно-дронового обстрела Бурштын остался без горячей воды и тепла. Счастье, говорят, что школы как раз на каникулах, а в садиках и больнице батареи еще не успели совсем остыть.
Российские оккупанты пытались уничтожить объект критической инфраструктуры. Огонь охватил площадь более 400 кв метров. Но спасателям удалось быстро потушить пожар — на месте работали более сотни пожарных, было задействовано 30 спецмашин. Погибших или травмированных нет.
По словам городского головы Бурштына Василия Андриешина — ситуация контролируемая.
«Сама ТЭЦ повреждена — она выведена из строя. 4 блока, знаю, точно повреждены. Батареи еще не успели остыть. Поэтому нет необходимости включать альтернативные источники отопления — котельные и т.д.», — говорит он.
Но горожан предупреждают, чтобы были осторожными — враг мог сбросить с «Шахедов» кассетные боеприпасы. На Прикарпатье утром ввели графики почасовых отключений света, но вскоре их отменили.
Напомним, в результате удара РФ по Ладыжину на Винницкой области погибла 7-летняя Диана. С 31 октября по 2 ноября 2025 года в Ладыжинской общине объявлено три дня траура.
Напомним, в ночь на 30 октября Россия осуществила мощнейший комбинированный удар по Украине — 705 воздушных целей различных типов. Воздушные силы сбили 623 дрона и ракеты.