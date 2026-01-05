Обстрел частной клиники в Киеве: что известно о погибшем пациенте

Последствия атаки на Киев

«Победили» еще одну больницу в Киеве с действующим стационаром — так президент Украины отреагировал на атаку России по столице и в очередной раз призвал партнеров не забывать, что ПВО, средства на дроны и оборудование для энергетики нашей стране нужны ежедневно.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

В Киеве в частное медицинское учреждение попал «Шахед» — погиб 30-летний пациент клиники.

«Попало в 1 палату, там повреждения всего крыла. Выглядит все ужасно, но самое ужасное, что погиб человек… Для нас это самое большое потрясение. Здесь было 26 пациентов, 25 были переведены в другие клиники. Состояние у всех стабильное», — говорит генеральный директор частной клиники Маргарита Малеваная.

Напомним, ночью россияне нанесли по Украине массированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами, цели фиксировались в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. В Киеве от удара по частной клинике погиб мужчина и пострадали трое женщин.

